Colombia fue más, pero no pudo ante Suiza: la selección europea sacó del Mundial al combinado 'cafetero' en tanda de penaltis

Este martes 7 de julio, la selección de Suiza enfrentó a la selección de Colombia en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El partido en los 90 minutos reglamentarios terminó en igualdad 0-0. Aunque la escuadra suramericana tuvo varias chances de cara al gol, la esférica no entró en el arco suizo.

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Durante los 30 minutos de la prórroga se llevó a cabo el mismo guion; ambas selecciones no pudieron romper el empate (0-0).

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Ya en tanda de penaltis, el equipo que dirige Murat Yakin mostró toda su autoridad contra los comandados por Néstor Lorenzo (4-3).

La selección de Suiza, clasificada a cuartos de final, se enfrentará a la selección de Argentina liderada por Lionel Messi, el sábado 11 de julio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium en Kansas City.

'La Sele', como también se le conoce al combinado colombiano de fútbol, ha clasificado a siete Mundiales en su historia.

Por su parte, el equipo apodado "Nati" (diminutivo de Selección Nacional) se ha metido al magno evento deportivo en 13 ocasiones.

La Copa del Mundo 2026 comenzó oficialmente el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio de 2026.

El torneo actual es el más grande de la historia, ya que por primera vez participan 48 selecciones, superando el formato anterior de 32 equipos.

Además, este campeonato marcó varios hitos, como el récord de 104 partidos disputados a lo largo del torneo y el hecho de ser organizado conjuntamente por tres naciones.