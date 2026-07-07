NTN24
Martes, 07 de julio de 2026
Martes, 07 de julio de 2026
Mundial

Colombia fue más, pero no pudo ante Suiza: la selección europea sacó del Mundial al combinado 'cafetero' en tanda de penaltis

julio 7, 2026
Por: Nucho Martínez
Jugadores de la selección de Colombia y la selección de Suiza (Copa Mundial de la FIFA 2026) - Foto: EFE
Jugadores de la selección de Colombia y la selección de Suiza (Copa Mundial de la FIFA 2026) - Foto: EFE
Desde 'los 12 pasos', el equipo que dirige Murat Yakin mostró toda su autoridad contra los comandados por Néstor Lorenzo (4-3)

Este martes 7 de julio, la selección de Suiza enfrentó a la selección de Colombia en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

TE PUEDE INTERESAR:

El partido en los 90 minutos reglamentarios terminó en igualdad 0-0. Aunque la escuadra suramericana tuvo varias chances de cara al gol, la esférica no entró en el arco suizo.

o

Durante los 30 minutos de la prórroga se llevó a cabo el mismo guion; ambas selecciones no pudieron romper el empate (0-0).

o
o

Ya en tanda de penaltis, el equipo que dirige Murat Yakin mostró toda su autoridad contra los comandados por Néstor Lorenzo (4-3).

La selección de Suiza, clasificada a cuartos de final, se enfrentará a la selección de Argentina liderada por Lionel Messi, el sábado 11 de julio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium en Kansas City.

'La Sele', como también se le conoce al combinado colombiano de fútbol, ha clasificado a siete Mundiales en su historia.

Por su parte, el equipo apodado "Nati" (diminutivo de Selección Nacional) se ha metido al magno evento deportivo en 13 ocasiones.

La Copa del Mundo 2026 comenzó oficialmente el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio de 2026.

El torneo actual es el más grande de la historia, ya que por primera vez participan 48 selecciones, superando el formato anterior de 32 equipos.

Además, este campeonato marcó varios hitos, como el récord de 104 partidos disputados a lo largo del torneo y el hecho de ser organizado conjuntamente por tres naciones.

 

Temas relacionados:

Mundial

FIFA

Selección Colombia

Suiza

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen de Irán lanzó misiles y desplegó drones que impactaron a al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Jorge Mora, ministro de Defensa designado dentro del gabinete del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - Foto: NTN24
Gobierno de Colombia

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Fotos: John Barrett junto a Diosdado Cabello/ Afiche de la DEA
Diosdado Cabello

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"O llegamos a un acuerdo, o terminamos el trabajo": Trump lanza nueva advertencia contra el régimen de Irán

Foto referencia | EFE
Terremoto en Venezuela

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto, La Guaira (Venezuela) - EFE
Terremoto en Venezuela

"¿Dónde estuvo el Estado desde el principio?": Jesús Armas, exprisionero político venezolano, sobre la inacción del régimen de Delcy Rodríguez ante la tragedia por los terremotos

Más de Deportes

Ver más
Lionel Messi - AFP
Mundial 2026

Lo que se sabe sobre la salud del padre de Messi quien se recupera de un "problema de salud"

Selección Colombia en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Revelan que el VAR del partido entre Colombia y Portugal habría elegido mal la imagen con la que anuló gol de Davinson Sánchez en el Mundial

Rigoberto Urán | Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Rigoberto Urán dejó la bicicleta para ser jurado de votación en las elecciones de Colombia: “rapidito contando votos”

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Yorgelis Delgado, recordada por ‘El Club de los Trigritos’, está desaparecida / FOTO: EFE - Captura de pantalla
Terremoto en Venezuela

La actriz Yorgelis Delgado, recordada en Colombia por ‘El Club de los Trigritos’, fue reportada como desaparecida tras los terremotos en Venezuela

Foto: Fenómeno de El Niño en Colombia
Fenómeno de El Niño

Revelan alarmantes cifras y afectaciones que podría traer consigo el fenómeno de El Niño en Colombia

Zona devastada por los terremotos en Venezuela / Rescate de varios integrantes de la familia Gallipoli - Fotos: EFE / X
Terremoto en Venezuela

Familia grabó su propia lucha bajo las ruinas de una estructura colapsada: así fue rescatada

Diosdado Cabello y Mayer Mizrachi | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"La gente está agradecida, aunque tú no lo estés": alcalde de Ciudad de Panamá a Diosdado Cabello quien lo criticó por ponerle un rastreador a las ayudas enviadas a Venezuela

Devastador terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Elevan a 1.719 el número de muertos tras los devastadores terremotos en Venezuela

Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Familia de niño sobreviviente al terremoto denuncia que el menor fue raptado tras ser rescatado en Venezuela

Estrecho de Ormuz (AFP)
Estados Unidos

Estados Unidos desmiente que el estrecho de Ormuz esté cerrado: "Los buques comerciales continúan transitando"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre