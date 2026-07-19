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Domingo, 19 de julio de 2026
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Mundial 2026

El incómodo momento de Trump en la entrega de la Copa del Mundo: intentó quedarse en la celebración e Infantino tuvo que apartarlo

julio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Celebración de la Selección de España (AFP)
Celebración de la Selección de España (AFP)
Haciendo su popular baile y saludando a los jugadores, Trump pensó que debía quedarse en la plataforma para los ganadores.

La Selección de España se llevó la corona en el Mundial 2026 y consiguió su segundo título tras vencer a Argentina en un agónico partido que se fue a tiempo extra.

En tiempo extra, España logró ponerse encima en el marcador con un agónico y decisivo gol de Ferrán Torres, delantero del FC Barcelona.

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La segunda Copa del mundo de la selección ibérica llegó con una excelsa participación: solo un gol en contra en todo el torneo y un indudable dominio sobre todos sus rivales.

Después de poco más de un mes de competencia, los futbolistas españoles recibieron las medallas que los acreditan como campeones.

Gianni Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney fueron los líderes encargados de entregar las preseas doradas.

Sin embargo, la ceremonia también tuvo momentos curiosos de parte de uno de los jefes de Estado presentes.

En el momento en que España iba a levantar el trofeo del Mundial, el presidente Donald Trump protagonizó un incómodo momento al intentar quedarse en el cuadro de los ganadores.

Haciendo su popular baile y saludando a los jugadores, Trump pensó que debía quedarse en la plataforma para los ganadores, sin embargo, dicho espacio es solo para quienes hacen parte de la selección española.

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Ante la mirada de todos y la evidente incomodidad del mandatario, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tuvo que tomarlo del brazo para sacarlo de la toma.

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