DT de importante selección que disputará la Eurocopa 2024 prohibirá la PlayStation para sus jugadores: "Acá se viene a ganar, no a jugar Call Of Duty"

La Eurocopa 2024 se disputará a partir de junio en Alemania y desde ya las 24 selecciones se comienzan a preparar para ganarla.

Este es el caso de la selección italiana, que intentará defender el último título continental que logró ganar en 2021, pese a que los resultados deportivos no han sido los mejores en los últimos años, incluido el último mundial al que no asistió.

Es por ello que su entrenador, Luciano Spalletti, buscará que sus dirigidos tengan plena concentración para afrontar lo que se viene.

Durante una entrevista para el diario italiano La Gazzetta dello Sport, Spalletti dio a conocer que, durante la concentración de la Eurocopa, la cual se disputará en Alemania, prohibirá el uso de las PlayStation, al igual que limitará el uso de las redes sociales.

“Camisetas, valores, orgullo, responsabilidad, no son palabras que utilizo al azar, aunque alguien debió haberlo pensado. Algunos jugadores pensaron que Spalletti ladra y luego no tiene dientes, pero se equivocan y hay que dejarlo claro”, comenzó diciendo el seleccionador.

“A partir de ahora dejarán en casa la PlayStation, les voy a inventar yo un juego en el que pensar para distraerse durante la noche. Me llaman y les doy los deberes, si no fueron suficientes los del día. En la Nazionale se está centrado, no se bromea, se viene para ganar la Eurocopa, no para ganar en Call of Duty”, sentenció.

Además, indicó que estará prohibido el uso de celulares durante los masajes y los tratamientos, luego de varias concentraciones en las que vio “cosas” que no le gustaron.

“Puedo aguantar los móviles, pero no durante los masajes y los tratamientos. Hablé de videojuegos porque hubo cosas que no me gustaron, y le pido escribir el ‘no’ en mayúsculas”, sostuvo.

En ese sentido, reconoció que quiere concentraciones “a la antigua” y para ello tendrá la ayuda del mítico arquero de la selección Gianluigi Buffon, quien será el jefe de la delegación.

“Quiero las concentraciones de antes, con viejas costumbres y ambiente. Cosas sencillas, Buffon me ayudará con eso. Si la modernidad es jugar a la Play hasta las 4 de la mañana con el partido al día siguiente, entonces no funciona. Los chicos de hoy prefieren poner una foto en Instagram con el pelo arreglado antes de bajar la cabeza y trabajar. No son los valores que debe transmitir mi Italia”, insistió Spalletti.

Cabe recordar que Italia compartirá grupo con España, Croacia y Albania. El torneo europeo irá del 14 de junio al 14 de julio.