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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Erling Haaland

El mensaje de Erling Haaland tras la sanción al Manchester City por infracciones financieras

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Futbolista Erling Haaland | Foto: AFP
Futbolista Erling Haaland | Foto: AFP
El City se enfrenta a una severa sanción de puntos o incluso a la expulsión de la Premier League después de que una comisión independiente determinara que utilizó contratos comerciales ficticios para inflar los ingresos.

Erling Haaland afirmó que el Manchester City debe permanecer unido en estos tiempos de incertidumbre tras ser declarado culpable de más de 100 infracciones a las normas financieras de la Premier League.

El City se enfrenta a una severa sanción de puntos o incluso a la expulsión de la Premier League después de que una comisión independiente determinara que utilizó contratos comerciales ficticios para inflar los ingresos y reducir los costes en más de 900 millones de libras (1.200 millones de dólares) entre 2009 y 2018.

Haaland no se unió al City hasta 2022, pero es la plantilla actual la que podría sufrir las consecuencias de cualquier sanción.

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El City, líder de la Premier League, regresa a la competición por primera vez desde que se anunciara el veredicto de culpabilidad en Liverpool el domingo.

"Tenemos que mantenernos positivos, mirar hacia adelante, intentar ganar partidos, disfrutar de la situación y ganar", declaró Haaland a la página web del club.

Haaland firmó un contrato hasta 2034 el año pasado, pero su futuro probablemente dependerá de la severidad de cualquier sanción.

El noruego ha marcado 169 goles en 205 partidos con el club y también brilló liderando a su selección hasta los cuartos de final del Mundial.

Los mejores equipos de Europa se disputarían al jugador de 26 años si el City descendiera de la Premier League o incluso si sufriera una prolongada ausencia en la Liga de Campeones.

"Me importa mucho el City, la verdad. Me importan mucho los aficionados porque yo también soy aficionado; siento lo mismo que ellos", añadió Haaland.

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