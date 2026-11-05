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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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Jesús de Miguel

Esta es la medida en señal de respeto que piden tras muerte del delantero Jesús de Miguel y que tendría consecuencias para el Barcelona y el Real Madrid

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Funeral del delantero Jesús de Miguel. (AFP)
Funeral del delantero Jesús de Miguel. (AFP)
De Miguel murió tras una impactante colisión con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante un partido de segunda división disputado el lunes.

El sindicato de futbolistas de España solicitó este jueves que se aplacen todos los partidos del fin de semana, en señal de respeto por el fallecimiento del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, ocurrido esta semana.

De Miguel murió tras una impactante colisión con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante un partido de segunda división disputado el lunes.

Según informó la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), los jugadores y jugadoras de todas las categorías consultados por el sindicato consideran, por unanimidad, que los encuentros de este fin de semana no deberían disputarse.

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El partido del Tenerife contra el Granada y el enfrentamiento entre el Andorra y el Mallorca ya han sido aplazados, al igual que varios encuentros de copa programados para mediados de esta semana.

“Los futbolistas han expresado su profundo pesar por esta pérdida y consideran que no existen las condiciones psicológicas ni humanas necesarias para que la competición se desarrolle con normalidad”, añadió la AFE.

El sindicato instó a las autoridades futbolísticas españolas a anteponer los intereses de las personas a los de carácter deportivo o económico.

De posponerse todos los partidos en España, este fin de semana equipo como el Real Madrid y el Barcelona tendrían que ajustar sus calendarios.

El Real tiene programado un partido por la liga local este domingo ante el Valencia mientras que el Barcelona se prepara para enfrentarse el domingo ante el Atlético de Madrid.

Cientos de personas, entre ellas figuras del fútbol español como el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, o el seleccionador Luis de la Fuente, asistieron este jueves al funeral del delantero del Tenerife Jesús de Miguel en Navahermosa, el pueblo de su familia.

El futbolista de 30 años murió el martes tras chocar con el portero del Andorra durante un partido de segunda división disputado la víspera.

De luto riguroso, unas 400 personas recibieron frente a la iglesia donde debía celebrarse una misa el cortejo fúnebre que había recorrido las calles de la localidad situada al suroeste de Madrid.

Sus compañeros del Tenerife llevaron su féretro al interior del templo. En el tanatorio la familia del jugador había expresado su agradecimiento por "todas las palabras, todas las muestras de cariño, de apoyo y de respeto" recibidas desde la tragedia, mediante un comunicado leído por un representante, según los medios locales.

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"No tenemos palabras suficientes para dar las gracias a todos los que nos han mandado un mensaje, hecho una llamada o mostrado su cariño", añadió la familia, que pidió asimismo respeto por su intimidad y expresó su "necesidad de vivir este duelo con la serenidad que exige una situación así".

En Navahermosa, un pueblo de unos 2.000 habitantes donde nacieron los padres del jugador y donde viven sus abuelos, a poco más de un centenar de kilómetros de la capital española, todas las banderas ondean a media asta desde que el ayuntamiento decidió decretar tres días de luto el martes, día en el que falleció Jesús de Miguel.

Mientras esperaba el balón, el futbolista de 30 años fue arrollado el lunes en el aire por el portero del club andorrano, Jesús Owono.

Víctima de una parada cardiorrespiratoria, según la prensa local, no sobrevivió al impacto pese a varias horas en cuidados intensivos, donde su estado "empeoró desde el punto de vista neurológico", según su club.

Jesús de Miguel, un goleador respetado de las divisiones inferiores españolas, no había descubierto el nivel profesional hasta 2024, con el Castellón, al que devolvió a la segunda división marcando 16 goles en 35 partidos.

También era muy apreciado en Tenerife por haber ayudado al club canario a regresar a la segunda división esta temporada.

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