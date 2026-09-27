Nueva ‘regla Wenger’ para los fuera de juego fue probada con gol polémico en liga profesional

El fútbol de Canadá se convirtió en el laboratorio de uno de los cambios más importantes que se han propuesto en los últimos años para el reglamento. La Canadian Premier League (CPL) es la primera competencia profesional del mundo que prueba de manera oficial el denominado “fuera de juego de la luz” o “daylight offside”, una idea que ha estado promoviendo por años, Arsène Wenger, actual jefe de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA.

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La diferencia con la regla tradicional está en la posición del atacante respecto al segundo último defensor. Actualmente, un jugador puede ser sancionado por fuera de juego si cualquier parte de su cabeza, cuerpo o pies está más cerca de la línea de gol que el balón y el segundo último rival.

Con la nueva interpretación, el delantero solo estaría en fuera de juego al momento en que todo su cuerpo esté por delante del segundo último defensor. Si existe contacto o superposición entre alguna parte válida del cuerpo del atacante y la del defensor, no se pitaría infracción. En términos sencillos: tiene que existir “luz”, un espacio visible entre el atacante y el defensor para que se marque el fuera de juego. Las manos y los brazos no cuentan para determinar la posición.

La prueba inició con la temporada 2026 de la CPL y tiene el respaldo de FIFA y la aprobación de la International Football Association Board (IFAB), organismo que se encarga de establecer las reglas del fútbol. El objetivo es evaluar si este cambio puede crear más claridad en las decisiones, favorecer el juego ofensivo y mejorar el ritmo de los partidos.

La nueva regla dejó ya una imagen histórica. Alejandro Díaz, delantero del Pacific FC, se transformó en el primer futbolista profesional en anotar un gol que fue posible gracias de forma directa a la nueva interpretación del fuera de juego. Su posición habría sido sancionada bajo la regla tradicional, pero fue vista como legal bajo el sistema de “daylight offside”.

Meses después, la discusión sigue. El 23 de septiembre, Tomasz Skublak, de Inter Toronto FC, anotó en el tiempo añadido un gol que habría sido fuera de juego bajo la normativa tradicional. Con la interpretación de Canadá, la anotación fue válida y dejó a su equipo empatar 3-3 frente a Vancouver FC.