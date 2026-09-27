NTN24
Domingo, 27 de septiembre de 2026
Domingo, 27 de septiembre de 2026
Deportes

Nueva ‘regla Wenger’ para los fuera de juego fue probada con gol polémico en liga profesional

septiembre 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Fuera de juego - Foto de referencia Canva
Fuera de juego - Foto de referencia Canva
La Canadian Premier League se encuentra probando en su temporada 2026 una modificación al fuera de juego a la que se le llama “daylight offside”, una propuesta que impulsó Arsène Wenger y respaldada por FIFA e IFAB.

El fútbol de Canadá se convirtió en el laboratorio de uno de los cambios más importantes que se han propuesto en los últimos años para el reglamento. La Canadian Premier League (CPL) es la primera competencia profesional del mundo que prueba de manera oficial el denominado “fuera de juego de la luz” o “daylight offside”, una idea que ha estado promoviendo por años, Arsène Wenger, actual jefe de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA.

o

La diferencia con la regla tradicional está en la posición del atacante respecto al segundo último defensor. Actualmente, un jugador puede ser sancionado por fuera de juego si cualquier parte de su cabeza, cuerpo o pies está más cerca de la línea de gol que el balón y el segundo último rival.

Con la nueva interpretación, el delantero solo estaría en fuera de juego al momento en que todo su cuerpo esté por delante del segundo último defensor. Si existe contacto o superposición entre alguna parte válida del cuerpo del atacante y la del defensor, no se pitaría infracción. En términos sencillos: tiene que existir “luz”, un espacio visible entre el atacante y el defensor para que se marque el fuera de juego. Las manos y los brazos no cuentan para determinar la posición.

La prueba inició con la temporada 2026 de la CPL y tiene el respaldo de FIFA y la aprobación de la International Football Association Board (IFAB), organismo que se encarga de establecer las reglas del fútbol. El objetivo es evaluar si este cambio puede crear más claridad en las decisiones, favorecer el juego ofensivo y mejorar el ritmo de los partidos.

o

La nueva regla dejó ya una imagen histórica. Alejandro Díaz, delantero del Pacific FC, se transformó en el primer futbolista profesional en anotar un gol que fue posible gracias de forma directa a la nueva interpretación del fuera de juego. Su posición habría sido sancionada bajo la regla tradicional, pero fue vista como legal bajo el sistema de “daylight offside”.

Meses después, la discusión sigue. El 23 de septiembre, Tomasz Skublak, de Inter Toronto FC, anotó en el tiempo añadido un gol que habría sido fuera de juego bajo la normativa tradicional. Con la interpretación de Canadá, la anotación fue válida y dejó a su equipo empatar 3-3 frente a Vancouver FC.

Temas relacionados:

Deportes

Fútbol

Internacional

Canadá

Futbolistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Crudos relatos de presos políticos excarcelados en Venezuela tras más de 7 años en el Rodeo 1

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU cita audiencia: Venezuela “necesita un gobierno legítimo”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Nuevo golpe de Abelardo de la Espriella al crimen: fue abatido sospechoso implicado en asesinato de Miguel Uribe

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella: Foto captura X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

"Es una cárcel en EE. UU, o una bolsa, no hay más": De la Espriella advierte a otros criminales tras extraditar a alias "Araña"

Jorge Rodríguez | Foto: EFE
Jorge Rodríguez

Atención: Jorge Rodríguez habla del eventual regreso de María Corina tras segundo ciclo de diálogos

Alias "Araña" | Foto: EFE
Extradición

De protegido por Petro a extraditado por De la Espriella: alias "Araña" ya está rumbo hacia EEUU

María Corina Machado - Foto AFP/ Mapa de Venezuela - Foto Canva
María Corina Machado

Mapa de regiones por donde podría ingresar María Corina a Venezuela y quién la esperaría en cada una: habrá un cordón humano

Extradición de alias Araña a EEUU activa represalias de los grupos criminales en el Putumayo - Foto: Gobierno de Colombia /EFE
Ataques

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Más de Deportes

Ver más
Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Selección Argentina

"Va a ser difícil que yo siga": jugador de la Selección Argentina pone en duda su continuidad tras renuncia de Messi

Logo del Real Madrid / Endrick, futbolista brasileño - Fotos: X / EFE
Real Madrid

De 'romperla' en Lyon a volver a ser banca en el Real Madrid: la cara del delantero brasileño Endrick lo dice todo

Ezequiel el pocho Lavezzi, exfutbolista argentino / FOTO: EFE
Argentina

"Pasé por cosas turbias": preocupantes imágenes de exfutbolista de la selección argentina ‘Pocho’ Lavezzi encienden las alarmas por su estado de salud

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Confirmado: la ONU pone a Delcy Rodríguez en la lista de oradores de la Asamblea General

Pentágono y Anthropic-Foto: Ilustración Canva
Péntagono

Tribunal autoriza al Pentágono a catalogar a Anthropic como un “riesgo para la seguridad nacional”

Los movimientos de Delcy Rodríguez, antes y durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU - Fot: EFE
Delcy Rodríguez

Así fueron los movimientos de Delcy previo a su discurso en la Asamblea General de la ONU

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de EE. UU. - Foto: EFE
Reserva Federal de Estados Unidos

La Reserva Federal asegura que podría volver a subir las tasas de interés en Estados Unidos antes de que finalice el año

Familiares de presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos en Venezuela

"Le pedimos a EE. UU. que nos ayude": familiares de presos políticos ante traslados de Rodeo 1

Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Selección Argentina

"Va a ser difícil que yo siga": jugador de la Selección Argentina pone en duda su continuidad tras renuncia de Messi

En Venezuela muchas cosas parecen continuar igual o mucho, pero tras 8 meses de la captura de Maduro - Foto: EFE
Maduro capturado

En Venezuela, a 8 meses de la captura de Maduro, continúa “lo de siempre, pero es peor”: Schamis

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023