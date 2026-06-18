El mensaje de felicitaciones del presidente de la FIFA y de la Conmebol a la selección Colombia tras su triunfo ante Uzbekistán

La selección Colombia debutó con victoria en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos, tras vencer 3 goles por 1 a su similar de Uzbekistán en su primera salida por la fase de grupos.

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Frente a este encuentro, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un mensaje de felicitaciones a los cafeteros, por alcanzar su primer triunfo en el emblemático Estadio Ciudad de México, que se pintó de amarillo para recibir a la ‘Tricolor’.

"Felicidades a Colombia por ganar este partido contra Uzbekistán. “Partido muy, muy duro”, dijo el máximo dirigente del fútbol mundial en un video que publicó en sus redes sociales.

En el mensaje que acompaña el video, Infantino destacó la presencia de los aficionados, en su mayoría colombianos, en el Estadio Azteca como un “momento épico”.

“Ante 80,824 aficionados, ambos equipos ofrecieron un partido lleno de emoción e intensidad, mientras que la afición creó un ambiente increíble para otro encuentro inolvidable de la FIFA World Cup en la Ciudad de México”, sentenció el presidente de la FIFA.

Pero Infantino no fue el único en destacar el triunfo del combinado cafetero, pues el máximo dirigente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hizo lo propio por medio de su cuenta de X.

"¡Felicitaciones FCFSeleccionCol por el triunfo en el debut en la Copa Mundial de la FIFA! Gran noche en el Estadio Azteca, copado por miles de hinchas colombianos”, indicó.

Domínguez también animó a las selecciones sudamericanas a seguir destacándose en el certamen mundialista y, por qué no, “A dejar la Copa en casa”.

Cabe destacar que la ‘Tricolor’ sumó de a tres en su primera salida, tras vencer a Uzbekistán, y lidera el grupo K. Adicionalmente, la ‘Tricolor’ junto a Argentina han sido las únicas selecciones de la Conmebol en reponerse con victoria en el inicio de la edición 23 de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.