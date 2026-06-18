NTN24
Jueves, 18 de junio de 2026
Jueves, 18 de junio de 2026
Mundial 2026

Las principales conclusiones que deja el Mundial tras el debut de todas las selecciones: los últimos en jugar fueron Colombia y Uzbekistán

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Messi, Vozinha y Cristiano Ronaldo. (EFE)
Messi, Vozinha y Cristiano Ronaldo. (EFE)
El Mundial deja la imagen de un Messi imparable, un Ronaldo inofensivo y una actuación para recordar del portero de Cabo Verde.

De una nueva actuación para la historia de Lionel Messi al shock de España tras el empate contra la modesta Cabo Verde: la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Norteamérica ha dejado varias conclusiones.

Messi sigue en el cielo

La Odisea de Lionel Messi en los Mundiales parecía haber llegado a Ítaca hace cuatro años, cuando levantó el trofeo al cielo de Doha... o eso parecía.

TE PUEDE INTERESAR

Pero a escasos días de cumplir 39 años, la Pulga ofreció una nueva actuación memorable en la entrada en liza de su sexto y último Mundial.

Con un triplete contra Argelia, Messi puso en pie al estadio de Kansas, tanto por la cifra como por la ejecución de los goles: dos potentes disparos, firma de la casa, y un remate tras un rebote.

Con esa actuación con la que, de paso, igualó el récord de máximo goleador en Mundiales, con 16 dianas, del ya retirado alemán Miroslav Klose.

o

La marca es amenazada por el francés Kylian Mbappé, con 14 tantos, dos de ellos en el debut ante Senegal.

"Al final se trata de una estadística y nada más", dijo Messi tras su actuación.

Lo cierto es que en este punto de su carrera no hay tabla estadística que pueda explicar la genialidad del 10, aunque esos datos y récords cuentan la historia de un jugador que sigue teniendo impacto a escala global.

El lunes, contra Austria, Messi tendrá la ocasión de desempatar con Klose y hacerse con el récord en solitario, fortaleciendo más la opinión de que se trata del mejor jugador de la historia del fútbol.

Ronaldo, inofensivo

Ronaldo saltó al partido entre Portugal y República Democrática del Congo luego de que tres de las mayores estrellas del fútbol actual hubieran brillado en sus primeros encuentros.

Messi con su triplete y Mbappé y Erling Haaland con sendos dobletes lanzaron la carrera por la Bota de Oro, de la que el luso queda descolgado demasiado pronto.

Ronaldo, que desde finales de 2022 juega en el campeonato saudita con el Al Nassr, apenas logró tener impacto en el arranque de su sexta Copa del Mundo, un partido que terminó en empate 1-1 en Houston.

El futbolista de 41 años, que busca alcanzar los 1000 goles anotados entre club y selección, suma ya 10 juegos consecutivos en torneos importantes sin ver portería.

o

La pelota pasa ahora al tejado de su seleccionador, el español Roberto Martínez, que tendrá que decidir si deja o no como suplente a uno de los jugadores que más ha marcado la historia del balompié.

Cabo Verde justifica la ampliación a 48 equipos

El guardameta caboverdense Vozinha rompió en lágrimas mientras era abrazado por sus compañeros de selección, dejando una de las imágenes de esta primera ronda de partidos.

El archipiélago, de apenas 500.000 habitantes, acababa de lograr un empate sin goles contra España, vigente campeona de Europa.

Se esperaba que el debut de La Roja acabase en goleada en Atlanta, pero los españoles se encontraron contra los guantes del inspirado portero, decidido a hacer historia en el estreno de su país en un Mundial.

El empate también sirvió para calmar las críticas al formato expandido a 48 equipos, entre las que destacaban pronósticos de juegos de bajo nivel y aburridos.

En pleno 2026, la heroica actuación de Vozinha tuvo su eco inmediato en redes sociales, donde pasó de tener 50.0000 seguidores en Instagram a rondar los 13 millones, más que el icono de la NFL Patrick Mahomes o que la estrella de la NBA Victor Wembanyama.

Estadios llenos pese a precios altos

Las imágenes del Levi's Stadium de Santa Clara, que este año albergó el Super Bowl, prácticamente lleno durante un partido entre Austria y Jordania, quizás uno de los menos atractivos para los aficionados, da muestra de que el alto precio de los boletos no está espantando a los espectadores.

La FIFA anunció que la asistencia de ese encuentro fue de 68.527 personas, una parte de los 281.223 aficionados que el martes asistieron a algún partido, superando así el récord para una única jornada de 277.070 establecido el 28 de junio de 1994 también con Estados Unidos como anfitrión.

Los árbitros, reacios a las rojas

En los últimos dos Mundiales, solo se mostraron cuatro cartulinas rojas en todo el torneo, un descenso notable respecto a ediciones previas.

Parecía que esa cifra iba a volar por los aires en esta edición, cuando tres jugadores fueron expulsados en el partido inaugural entre la coanfitrión México y Sudáfrica.

Pero la actuación del referí brasileño Wilton Sampaio parece haber llevado a la FIFA a pedir mayor prudencia a los árbitros a la hora de mostrar rojas. En los siguientes 23 encuentros ningún otro jugador fue expulsado.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Copa del Mundo

FIFA

Selección

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Al presidente se le olvidó el artículo 188 de la Constitución": abogado que interpuso tutela contra Petro habla en La Noche de NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No me parece que se llegue a una estabilidad regional": analista internacional sobre memorando de entendimiento alcanzado entre EE. UU. y el régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Colombia enfrenta riesgo de violencia tras las elecciones? Esto dicen los expertos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Embajada de Estados Unidos en Caracas (AFP) - Daniel Echenagucia, preso político
Presos políticos en Venezuela

“La embajada de los EE. UU. en Venezuela no es la ruta”: madre de preso político que intentó exponer la situación de su hijo

Francisco Barbosa, exfical general de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Petro durante cuatro años ha instado a su gente a desconocer la ley": Francisco Barbosa sobre eventuales actos violentos tras las elecciones en Colombia

Estadio - Foto Canva
Mundial 2026

Mundial 2026: la fiesta del fútbol que también preocupa al planeta

Elecciones en Colombia - EFE
Elecciones en Colombia

¿Colombia enfrenta riesgo de violencia tras las elecciones? Esto dicen los expertos

Gustavo Petro | Foto EFE
Gustavo Petro

"Petro viene haciendo campaña proselitista": abogado analiza fallo judicial en contra del presidente colombiano

Más de Deportes

Ver más
Selección Colombia de Mayores - Foto: AFP
FIFA

"Esto es Colombia": la FIFA publica emocionantes e icónicos momentos de la selección cafetera en mundiales

Catar vs Suiza en el Mundial 2026 / FOTO: EFE
Mundial 2026

Otro hecho histórico se da en el Mundial: Catar hace historia al empatar (contra todo pronóstico) con Suiza

Selección Argentina | Foto: AFP
Selección Argentina

Futbolista de la selección de Argentina se perderá la Copa del Mundo tras salir lesionado de un entrenamiento

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Roberto Sánchez - Keiko Fujimori - Fotos EFE
Elecciones en Perú

Dos días después de elecciones, Perú sigue sin saber quién será su nuevo presidente

Selección Colombia de Mayores - Foto: AFP
FIFA

"Esto es Colombia": la FIFA publica emocionantes e icónicos momentos de la selección cafetera en mundiales

María Corina Machado | Foto EFE
María Corina Machado

María Corina Machado, afirma estar "alineada" con los objetivos de EE. UU. en su eventual regreso a Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos e Irán

Trump confirmó que ya firmó el documento del acuerdo para poner fin a la guerra con Irán

Selección de Irán | Foto AFP
Irán

Así es la ajetreada logística de la selección de Irán en el Mundial en medio de la guerra en curso en su país

Elon Musk y Pete Hegseth en visita de Donald Trump a China - Foto EFE
SpaceX

SpaceX de Elon Musk elevó precios al Departamento de Guerra de EE. UU. por uso militar de Starlink en drones usados en la ofensiva contra el régimen iraní

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Estados Unidos designa como terroristas a dos de los principales grupos criminales de Latinoamérica en nueva estrategia contra crimen organizado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre