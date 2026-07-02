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Jueves, 02 de julio de 2026
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Lionel Messi

"Nadie más puede hacer lo que él hace": rival de Messi en el Mundial le elogia antes de enfrentarlo, pero no da a Argentina como campeón

julio 2, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Lionel Messi - Foto AFP
Lionel Messi - Foto AFP
La Albiceleste ganó los tres partidos en la fase de grupos ante Argelia, Austria y Jordania.

Un próximo rival del futbolista Lionel Messi en la Copa Mundial de la FIFA 2026 le elogió luego del desempeño que ha tenido el argentino en el actual torneo en el que, con 39 años, lidera la tabla de goleadores junto al francés Kylian Mbappé.

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Se trata del defensa Sidny Lopes Cabral, de Cabo Verde, selección que se enfrentará a Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial.

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Lopes aseguró que espera con ilusión el encuentro con el ocho veces ganador del Balón de Oro y que se siente "inspirado por el talento de Messi".

En declaraciones a la prensa antes del encuentro, el lateral izquierdo, de 23 años, señaló que "nadie más puede hacer lo que él hace. Es el único capaz de regatear a ocho jugadores y luego marcar un gol".

Sin embargo, de cara al enfrentamiento del que será un partido definitivo, Cabral señaló no tener dudas sobre sí mismo.

"Nunca me centro en el rival. Si solo piensas en que vas a jugar contra Messi, pierdes la cabeza", expresó en entrevista con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung.

Argentina, que ganó los tres partidos de la fase de grupos contra Argelia, Austria y Jordania, se medirá este viernes a las 5:00 p.m. (hora del este) ante Cabo Verde, que empató los tres encuentros de la primera ronda con España, Uruguay y Arabia Saudita.

"Tengo que centrarme en mí mismo. Después del partido, podré disfrutar de haber jugado contra él. Espero poder hacerme unas cuantas fotos bonitas con él", expuso Cabral.

Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde) - Foto AFP
Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde) - Foto AFP

El estado insular africano se enfrentará en el Miami Gardens, Florida, (Estados Unidos) al vigente campeón del mundo.

"Intentaremos ganar. Nos centramos en nosotros mismos, en nuestra forma de jugar al fútbol", afirmó Cabral con evidente confianza.

El futbolista del Benfica añadió: "Sacamos el máximo partido a nuestro juego y a nuestro plan cuando dejamos que el rival desarrolle su juego y le hacemos daño con contraataques".

Antes del Mundial, a Cabo Verde, como debutante y país pequeño, se le atribuía "un 1 % de posibilidades" en el desarrollo de la máxima cita, recordó el jugador de 23 años.

Según relató, el equipo no pensaba en los porcentajes. "Cuando leímos eso, nos reímos", señaló. "Claro, es la primera vez que participamos en un Mundial. Pero eso también significa que nadie podía evaluar de qué seríamos capaces. Hemos demostrado que el trabajo sobre el terreno de juego vale más que las palabras. Hemos demostrado lo grande que puede ser ese uno por ciento", se jactó.

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A la pregunta de quién se proclamará campeón del mundo y pese a los elogios para Messi, Cabral no dio como campeón a Argentina. "Espero que seamos nosotros, los caboverdianos", respondió.

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