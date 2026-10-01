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Jueves, 01 de octubre de 2026
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Lionel Messi

Lionel Messi adquiere oficialmente un club de fútbol español con más de 100 años de historia

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Inter Miami, Lionel Messi-Foto: EFE
Inter Miami, Lionel Messi-Foto: EFE
La entidad confirmó la compra del astro argentino para liderar un proyecto de desarrollo deportivo.

El Club Deportivo Eldense, conjunto centenario que compite en la categoría de plata del fútbol español (LaLiga Hypermotion), hizo oficial este jueves la compra del paquete accionarial mayoritario de la entidad por parte del futbolista argentino Lionel Messi.

La junta directiva del club alicantino emitió un comunicado institucional para formalizar la adquisición, defendiendo la operación como el inicio de una etapa de transformación en la trayectoria histórica de la escuadra fundada en 1921.

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La incursión del astro sudamericano en el accionariado del fútbol profesional español representa la consolidación de sus proyectos de inversión deportiva tras su paso por ligas internacionales.

De acuerdo con los voceros de la institución con sede en el estadio Nuevo Pepico Amat, la incorporación del deportista apunta a fortalecer la estructura financiera de la sociedad anónima deportiva y potenciar el rendimiento competitivo del primer equipo en el mediano plazo.

“La llegada de Lionel Messi a la propiedad del CD Eldense marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo claro de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social de nuestra entidad. Iniciamos una nueva e ilusionante etapa en nuestros más de cien años de historia”, anunció el CD Eldense a través de un comunicado oficial.

El traspaso de la propiedad se encuentra actualmente en fase de revisión administrativa a la espera de la autorización preceptiva por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo encargado de validar la idoneidad financiera de los nuevos inversionistas bajo las exigencias de la Ley del Deporte en España.

Fuentes cercanas a la negociación confirmaron que el proceso de auditoría y traspaso de activos avanza conforme a los plazos previstos por las autoridades reguladoras.

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El nuevo proyecto institucional encabezado por la figura del capitán argentino buscará afianzar la permanencia del club en la categoría de plata e ir estructurando las bases operativas para optar a mediano plazo por el ascenso a la primera división de la liga española.

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