Cristiano Ronaldo celebra con emocionante mensaje que su Balón de Oro de 2008 haya sido elegido como el mejor de todos los tiempos

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo celebró con un emocionante mensaje que su Balón de Oro de 2008 haya sido elegido como el mejor de todos los tiempos en una consulta realizada por France Football, la revista que anualmente entrega el codiciado galardón.

“El fútbol pertenece a los fanáticos. Gracias a todos los fans de todo el mundo. El Balón de Oro de todos los tiempos también es de ustedes”, publicó el astro del fútbol mundial.

Ronaldo publicó el mensaje junto a una fotografía suya en la ceremonia de 2008 cuando, tras una sensacional temporada con el Manchester United, ganó el Balón de Oro por encima del argentino Lionel Messi y el español Fernando Torres.

VEA TAMBIÉN Cristiano Ronaldo aparece en la lista de preconvocatoria de Portugal para la Nations League pese a abandonar la concentración semanas atrás o

La edición de 2008 del Balón de Oro se impuso a la del 2012 cuando Lionel Messi fue elegido el mejor futbolista del año y a la del 2017 cuando Ronaldo ganó, pero vestido con los colores del Real Madrid.

Ronaldo cabe recordar ganó en cinco ocasiones el Balón de Oro. Además del galardón que se llevó en 2008 también fue elegido como el mejor en 2013, 2014, 2016 y 2017.

El astro portugués Cristiano Ronaldo figura entre los jugadores preconvocados por Portugal para los próximos partidos de Liga de Naciones, lo que abre el camino de su regreso a la selección tras su enfrentamiento con el entrenador Jorge Jesus.

La información, publicada en medios locales y confirmada por un portavoz de la FPF, se adelanta al anuncio de la lista de jugadores que se enfrentará a Dinamarca el 14 de noviembre en Braga, en el norte de Portugal, y que tres días después viajará a Gales para poner fin a la fase de grupos de la Liga de Naciones europea.

El seleccionador portugués debería anunciar la lista definitiva el 6 de noviembre, precisó el portavoz de la federación.

La institución anunció la semana pasada que Cristiano Ronaldo había sido penalizado con una sanción de 30 días de suspensión por haber abandonado la convocatoria de la selección el 30 de septiembre. La sanción era retroactiva y arrancó el día en que abandonó la convocatoria, por lo que no impide el regreso del jugador a los partidos de noviembre.

En un largo comunicado publicado el 7 de octubre, el jugador de 41 años se disculpó con los aficionados y con sus compañeros por su actitud, aunque confirmó la ruptura de su relación con el seleccionador Jorge Jesus.

Vigente defensora del título, la selección portuguesa ha ganado sus cuatro primeros partidos de Liga de Naciones, los tres últimos sin Ronaldo, y el equipo está ya clasificado a los cuartos de final que se disputarán en marzo de 2027.

Cristiano Ronaldo, que tendrá entonces 42 años, ha declarado recientemente que esta temporada sería "probablemente" la última de su carrera.