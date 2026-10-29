NTN24
Jueves, 29 de octubre de 2026
Jueves, 29 de octubre de 2026
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo celebra con emocionante mensaje que su Balón de Oro de 2008 haya sido elegido como el mejor de todos los tiempos

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo marca con la selección de Portugal - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo marca con la selección de Portugal - Foto: EFE
La edición de 2008 del Balón de Oro se impuso a la del 2012 cuando Lionel Messi fue elegido el mejor futbolista del año.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo celebró con un emocionante mensaje que su Balón de Oro de 2008 haya sido elegido como el mejor de todos los tiempos en una consulta realizada por France Football, la revista que anualmente entrega el codiciado galardón.

“El fútbol pertenece a los fanáticos. Gracias a todos los fans de todo el mundo. El Balón de Oro de todos los tiempos también es de ustedes”, publicó el astro del fútbol mundial.

Ronaldo publicó el mensaje junto a una fotografía suya en la ceremonia de 2008 cuando, tras una sensacional temporada con el Manchester United, ganó el Balón de Oro por encima del argentino Lionel Messi y el español Fernando Torres.

o

La edición de 2008 del Balón de Oro se impuso a la del 2012 cuando Lionel Messi fue elegido el mejor futbolista del año y a la del 2017 cuando Ronaldo ganó, pero vestido con los colores del Real Madrid.

Ronaldo cabe recordar ganó en cinco ocasiones el Balón de Oro. Además del galardón que se llevó en 2008 también fue elegido como el mejor en 2013, 2014, 2016 y 2017.

El astro portugués Cristiano Ronaldo figura entre los jugadores preconvocados por Portugal para los próximos partidos de Liga de Naciones, lo que abre el camino de su regreso a la selección tras su enfrentamiento con el entrenador Jorge Jesus.

La información, publicada en medios locales y confirmada por un portavoz de la FPF, se adelanta al anuncio de la lista de jugadores que se enfrentará a Dinamarca el 14 de noviembre en Braga, en el norte de Portugal, y que tres días después viajará a Gales para poner fin a la fase de grupos de la Liga de Naciones europea.

El seleccionador portugués debería anunciar la lista definitiva el 6 de noviembre, precisó el portavoz de la federación.

La institución anunció la semana pasada que Cristiano Ronaldo había sido penalizado con una sanción de 30 días de suspensión por haber abandonado la convocatoria de la selección el 30 de septiembre. La sanción era retroactiva y arrancó el día en que abandonó la convocatoria, por lo que no impide el regreso del jugador a los partidos de noviembre.

o

En un largo comunicado publicado el 7 de octubre, el jugador de 41 años se disculpó con los aficionados y con sus compañeros por su actitud, aunque confirmó la ruptura de su relación con el seleccionador Jorge Jesus.

Vigente defensora del título, la selección portuguesa ha ganado sus cuatro primeros partidos de Liga de Naciones, los tres últimos sin Ronaldo, y el equipo está ya clasificado a los cuartos de final que se disputarán en marzo de 2027.

Cristiano Ronaldo, que tendrá entonces 42 años, ha declarado recientemente que esta temporada sería "probablemente" la última de su carrera.

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Futbolistas

Balón de Oro

Fútbol europeo

Lionel Messi

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Siento repulsión": Felipe González sobre presencia de Delcy Rodríguez en escenarios internacionales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una María Corina recargada": esposa de Perkins Rocha tras encuentro con la líder democrática

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Movimiento aéreo sobre el Arco Minero: aviones venezolanos y de EE. UU. volaron al sur de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Los angustiantes testimonios de los sobrevivientes del accidente ferroviario de Toledo, España

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Así es lujosa isla de familia de Fidel Castro con lanzamisiles y yates: Marco Rubio publicó imágenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

"Delcy tiene derecho a la pataleta": Dignora Hernández tras llegada de María Corina Machado a Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart | Foto: EFE
Mario Díaz-Balart

"El régimen en Venezuela tenía la orden de asesinar a Marco Rubio": congresista Mario Díaz-Balart advierte sobre siniestro plan contra el secretario de Estado de EE. UU.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
Brasil

Departamento de Estado confirma a NTN24 que expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y que autorizará su ingreso a EE. UU.

El fallido tarimazo de Delcy Rodríguez en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Delcy Rodríguez

El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo

Foto: La Noche ONU
Estados Unidos - Cuba

Gritos y tensión | Así fue el impactante choque entre EE. UU. y Cuba en la ONU: fuerte agresión de la delegación del régimen

Foto: La Noche
Estados Unidos - Cuba

¿Dónde están los poderosos buques de EE. UU. que podrían ocuparse del régimen de Cuba como lo dijo Trump?

Más de Deportes

Ver más
EL presidente de LaLiga, Javier Tebas-Foto EFE
LaLiga

Consejo Superior de Deportes traslada al TAD las polémicas palabras de Javier Tebas comparando al Real Madrid con la propaganda del régimen nazi

El tenista serbio Novak Djokovic. (AFP)
ATP

Así salió con duro golpe en el rostro aficionado que recibió pelotazo por el que fue descalificado exlíder del ranking en partido de Djokovic en ATP de Pekín

GP de Singapur en la F1 - Foto: EFE
Fórmula 1

La Fórmula 1 regresará a un circuito en África tras casi 40 años después: esto es lo que se sabe

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
¿Cómo funciona la suscripción de pago de Meta para verificar cuentas en Facebook e Instagram?
Elecciones en Brasil

Justicia electoral de Brasil da 24 horas a Meta para demostrar que da el mismo trato a Lula y Flavio Bolsonaro en redes sociales a días del balotaje

Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko' - AFP
Timochenko

"La JEP debe proceder sin temor": exministro Wilson Ruiz sobre solicitud de expulsión de Timochenko

CPI - Marco Rubio
Marco Rubio

"O la CPI cesa sus amenazas, o acabaremos nosotros con la CPI": Marco Rubio anuncia nuevas sanciones de EE. UU. sobre el tribunal

Ballena Óceano - Foto Canva
Ballenas

Corredores marinos buscan proteger a especies migratorias de la pesca y los barcos

Monsieur Periné - Foto EFE
Colombia

Monsieur Periné confirma su separación tras casi 20 años de trayectoria: "Cada quien con su duelo"

Halle Berry, actriz - Foto de @halleberry
Actor

Halle Berry solicita la restauración de la custodia de su hijo y acusa a su expareja de poner al menor en su contra

Alias "Keko" y Abelardo de la Espriella
Colombia

Este es el macabro perfil del criminal alias “Keko”, líder de poderosa banda criminal capturado por De la Espriella

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023