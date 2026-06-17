Insólita escena en el Mundial: Camarógrafo resultó lesionado por una patada a Luis Díaz en el partido Uzbekistán vs. Colombia

Este miércoles 17 de junio, la selección de Uzbekistán se enfrentó a la selección de Colombia en lo que es su primer partido del Mundial 2026.

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Entre las acciones del partido, un camarógrafo resultó lesionado por una patada a Luis Díaz.

El marcador del trámite quedó 1- 3 a favor de 'la tricolor'. Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo lo abrieron gracias a Daniel Muñoz, quien llevó el balón al fondo de la red en el minuto 41 de partido.

Muñoz, gracias a este tanto, se convirtió en el tercer lateral de su selección en abrir la puerta del gol a Colombia en Copas del Mundo.

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Luego, en la segunda mitad, Uzbekistán empató el cotejo (1-1) bajo la patente del mediocampista Abbosbek Fayzullaev en el minuto 60.

El gol de la ventaja llegó para Colombia en el minuto 65, con la firma de Luis Díaz (1-2).

Jáminton Campaz puso la cifra definitiva en el marcador (1-3) en el minuto 90+9.

VEA TAMBIÉN Con este bonito gol de Daniel Muñoz, Colombia le está ganando a Uzbekistán en su primer partido del Mundial 2026 o

Colombia y Uzbekistán jugaron su partido en el Estadio Ciudad de México (históricamente conocido como Estadio Azteca).

Los 'Lobos Blancos' (Uzbekistán) han clasificado a la Copa del Mundo de la FIFA una sola vez en toda su historia.

En cuanto a Colombia, la selección suramericana ha clasificado al magno evento deportivo en siete ocasiones.