Insólita escena en el Mundial: Camarógrafo resultó lesionado por una patada a Luis Díaz en el partido Uzbekistán vs. Colombia
Este miércoles 17 de junio, la selección de Uzbekistán se enfrentó a la selección de Colombia en lo que es su primer partido del Mundial 2026.
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Entre las acciones del partido, un camarógrafo resultó lesionado por una patada a Luis Díaz.
El marcador del trámite quedó 1- 3 a favor de 'la tricolor'. Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo lo abrieron gracias a Daniel Muñoz, quien llevó el balón al fondo de la red en el minuto 41 de partido.
Muñoz, gracias a este tanto, se convirtió en el tercer lateral de su selección en abrir la puerta del gol a Colombia en Copas del Mundo.
Luego, en la segunda mitad, Uzbekistán empató el cotejo (1-1) bajo la patente del mediocampista Abbosbek Fayzullaev en el minuto 60.
El gol de la ventaja llegó para Colombia en el minuto 65, con la firma de Luis Díaz (1-2).
Jáminton Campaz puso la cifra definitiva en el marcador (1-3) en el minuto 90+9.
Colombia y Uzbekistán jugaron su partido en el Estadio Ciudad de México (históricamente conocido como Estadio Azteca).
Los 'Lobos Blancos' (Uzbekistán) han clasificado a la Copa del Mundo de la FIFA una sola vez en toda su historia.
En cuanto a Colombia, la selección suramericana ha clasificado al magno evento deportivo en siete ocasiones.