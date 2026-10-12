Estos son los goles que necesita Lionel Messi para alcanzar a Cristiano Ronaldo en la carrera por los mil goles

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúan vigentes en el fútbol mundial, protagonizando una de las rivalidades más grandes de la historia.

VEA TAMBIÉN “Gracias Argentina”: Messi agradece a su país tras despedirse de la selección y cierra una etapa histórica o

Si bien ambos convirtieron una enorme cantidad de goles a lo largo de sus carreras, la batalla goleadora quizá sea la última que se disputarán estas dos superestrellas del balompié mundial.

Con el gol que convirtió este lunes, Cristiano Ronaldo alcanzó los 981 goles en 1.340 partidos disputados a lo largo de su carrera profesional.

VEA TAMBIÉN Inesperado giro: la Federación Portuguesa de Fútbol abre expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo o

El Al-Nassr jugó hoy y derrotó 3-1 al FK Neftchi Fergana de Uzbekistán por la segunda jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC.

Por su parte, Lionel Messi, con su doblete en la MLS, llegó a los 934 tantos en 1.179 partidos disputados durante su carrera.

VEA TAMBIÉN Reducción a 3.5 plazas clasificatorias en las próximas Eliminatorias Conmebol dificultaría el panorama de la Vinotinto rumbo al Mundial 2030 o

Su equipo, el Inter Miami, jugó el 10 de octubre ante el D.C. United, partido que quedó a favor de 'las garzas' con un marcador de 4-0.

Hasta el momento, la diferencia entre 'CR7' y 'Leo' es de 47 goles.

De esta manera, muchos fanáticos del fútbol se preguntan: ¿quién llegará a la histórica cifra de los 1000 tantos?