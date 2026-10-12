NTN24
Lunes, 12 de octubre de 2026
Lunes, 12 de octubre de 2026
Lionel Messi

Estos son los goles que necesita Lionel Messi para alcanzar a Cristiano Ronaldo en la carrera por los mil goles

octubre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo - Fotos de referencia: EFE
Futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo - Fotos de referencia: EFE
Tanto 'Leo' como 'CR7' anotaron recientemente para sus respectivos clubes.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúan vigentes en el fútbol mundial, protagonizando una de las rivalidades más grandes de la historia.

o

Si bien ambos convirtieron una enorme cantidad de goles a lo largo de sus carreras, la batalla goleadora quizá sea la última que se disputarán estas dos superestrellas del balompié mundial.

Con el gol que convirtió este lunes, Cristiano Ronaldo alcanzó los 981 goles en 1.340 partidos disputados a lo largo de su carrera profesional.

o

El Al-Nassr jugó hoy y derrotó 3-1 al FK Neftchi Fergana de Uzbekistán por la segunda jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC.

Por su parte, Lionel Messi, con su doblete en la MLS, llegó a los 934 tantos en 1.179 partidos disputados durante su carrera.

o

Su equipo, el Inter Miami, jugó el 10 de octubre ante el D.C. United, partido que quedó a favor de 'las garzas' con un marcador de 4-0.

Hasta el momento, la diferencia entre 'CR7' y 'Leo' es de 47 goles.

De esta manera, muchos fanáticos del fútbol se preguntan: ¿quién llegará a la histórica cifra de los 1000 tantos?

Temas relacionados:

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Gol

Fútbol

Al-Nassr

Inter de Miami

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Los nexos de Maduro con el ELN para traficar: todo ocurría mientras el grupo "negociaba" con Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Diosdado Cabello jugó un papel importante en la entrega de Álvaro Pulido a EE. UU.?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"No quiso ni verla": así ninguneó Giorgia Meloni a Delcy Rodríguez en Italia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Cómo fue el encarcelamiento de Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, en Venezuela?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Cuáles son las ciudades que podrían verse más afectadas por el huracán Isaías?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores - Foto: EFE
Justicia

"La justicia está haciendo su trabajo": Juan Requesens sobre nuevos cargos contra Maduro y Cilia en EE. UU.

Nidal Hasan | Foto: AFP
Fusilamiento

Sin precedentes: Pentágono transmitirá en vivo fusilamiento de Nidal Hasan por ataque a base militar

Fotos: Avalancha en Chile
Avalancha

Impactantes imágenes de la impresionante avalancha en Chile: grave emergencia climática

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
Elecciones en Venezuela

María Corina Machado aseguró que las elecciones en Venezuela deberían realizarse el próximo año

Cárceles - Canva
Detenidos en Nicaragua

Temor por deportación de exiliados nicaragüenses desde EE. UU.: familiares denuncian regreso a cárceles del régimen

Más de Deportes

Ver más
Tenista, Carlos Alcaraz-Foto: EFE
Carlos Alcaraz

“Esa falta de consistencia inicial me perjudicó”: Carlos Alcaraz remonta ante Jaume Munar y se clasifica para la final del Abierto de Tokio

Diego Maradona-Foto: EFE
Maradona

Perito de la defensa atribuye a Diego Maradona la responsabilidad de su fallecimiento por supuestamente negarse a recibir atención médica

Boxeo genérico / FOTO: EFE
Boxeo

Tyson Fury y Anthony Joshua finalmente chocarán en el ring en una pelea que tardó años en hacerse realidad

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Tenista, Carlos Alcaraz-Foto: EFE
Carlos Alcaraz

“Esa falta de consistencia inicial me perjudicó”: Carlos Alcaraz remonta ante Jaume Munar y se clasifica para la final del Abierto de Tokio

Cilia Flores | Foto: AFP
Cilia Flores

"Ordenó secuestros, palizas y asesinatos": este es el horror que refleja el indictment de Cilia Flores

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Inteligencia Artificial

Donald Trump rechaza regular la inteligencia artificial y asegura que hay una "conspiración enfermiza"

Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez - EFE
Delcy Rodríguez

Así fue la reacción de Delcy Rodríguez al preguntarle si visitará al dictador en EE. UU.: "¿Va a ver a Nicolás Maduro mientras está en Nueva York?"

Parte médico de Yamid Amat - Canva y Redes sociales
Periodismo

Último parte médico de Yamid Amat: el periodista “se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado”

Personas participan en un homenaje por las víctimas de los terremotos que dejaron más de 6.500 muertos en Venezuela - Foto: EFE
La Guaira

Voluntarios recuperan otros cuatro cuerpos en Residencias Caribe, La Guaira, a más de tres meses del doblete sísmico que enlutó a Venezuela

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Presidente del Senado de Colombia, Honorio Henríquez, destaca en NTN24 "acciones contundentes" de Abelardo de la Espriella "para preservar el orden"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023