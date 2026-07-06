Esta es la terna latina que impartirá justicia en el juego Colombia vs. Suiza; el juez central ya aplicó la ley Vinicius

Este martes 7 de julio se disputará el juego por los octavos de final de la Copa del Mundo entre las selecciones de Colombia y Suiza, combinados que ya conocen el nombre de los árbitros encargados de impartir justicia en este encuentro.

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De acuerdo con la información compartida por la FIFA, los encargados de impartir orden dentro del terreno de juego serán latinos.

El árbitro salvadoreño, Iván Barton, de 35 años, quien durante la reciente edición del certamen mundialista ya aplicó la 'Ley Vinicius', será el juez central del juego entre sudamericanos y europeos.

Barton, considerado uno de los árbitros más destacados de la Concacaf durante los últimos años, es internacional con la FIFA desde el año 2018 y se ha destacado por impartir justicia en certámenes importantes como mundiales de categorías inferiores, Juegos Olímpicos, clasificatorios al Mundial por la Concacaf, Copas de Oro y Copa América.

La Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026 es el segundo mundial en el que dirige Iván Barton, pues su primera participación se dio en Qatar 2022.

Durante la actual edición mundialista, el árbitro salvadoreño ya ha dirigido dos encuentros: el de Japón vs. Suecia y Paraguay vs. Turquía, juego en el que por primera vez se aplicó la llamada 'Ley Vinicius'.

Barton se convirtió en el primer árbitro en la historia de los mundiales en expulsar a un jugador del terreno de juego bajo esta normativa, luego de que el futbolista guaraní Miguel Almirón se tapara la boca al momento de dirigirse a un jugador rival.

Cabe destacar que la 'Ley Vinicius' está diseñada para sancionar conductas antideportivas e insultos que los jugadores intentan ocultar al momento de cubrirse la boca.

El árbitro Iván Barton, quien será el juez central, estará acompañado por sus compatriotas, los también salvadoreños David Moran, quien será el asistente 1, y Antonio Pupiro, quien será el asistente número 2.

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Entre tanto, la mexicana Katia García oficiará como cuarta juez, mientras que su paisana Sandra Ramírez será la asistente de reserva.

¿Cómo llegan las selecciones en materia de faltas y tarjetas?

Colombia llega a los octavos de final con 49 faltas cometidas y seis tarjetas amarillas, mientras que Suiza a esta misma instancia llega con 47 infracciones y tan solo tres amonestaciones.