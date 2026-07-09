Rusia suspende todas las exportaciones de diésel y aumenta la incertidumbre en el mercado energético mundial

Rusia decidió suspender de manera completa las exportaciones de diésel en su intento por garantizar el abastecimiento interno de combustible , una medida que podría tener repercusiones en los mercados internacionales de energía. Esto se debe al peso del país como uno de los principales proveedores mundiales de este producto.

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La decisión fue anunciada por el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, en una reunión encabezada por el presidente Vladímir Putin. Según explicó, el objetivo de la restricción es aumentar la disponibilidad de diésel dentro del mercado nacional, en medio de una creciente presión sobre el sistema de distribución de combustibles.

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De acuerdo con un informe de CNN, Rusia ya tenía restricciones parciales que impedían a intermediarios y comerciantes exportar diésel. Sin embargo , la nueva disposición amplía la prohibición a los propios productores, lo que en la práctica hace que se detengan todas las ventas del combustible al exterior.

La medida llega después de semanas de ataques con drones ucranianos contra refinerías e instalaciones energéticas rusas. Todo esto ha afectado la capacidad de producción y distribución de combustibles.

Días atrás, Novak aseguró que el mercado nacional estaba completamente abastecido. Distintos informes mostraron largas filas de vehículos en estaciones de servicio y problemas de suministro en varias regiones del país.

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CNN mencionó que casi todas las regiones de Rusia han registrado algún nivel de escasez de gasolina o interrupciones en el abastecimiento. Para ciertas situaciones que se han presentado, medios locales informaron que los conductores llegaron a esperar hasta 18 horas para poder cargar combustible. Los ataques también alcanzaron infraestructura energética en Crimea, territorio anexado por Rusia en 2014.

Imágenes satelitales analizadas por el Instituto para el Estudio de la Guerra dejan ver una reducción significativa de la iluminación nocturna en esa península con diferencia al año anterior, un indicador del impacto que están teniendo los daños sobre la red eléctrica. El anuncio ruso coincide además con un momento de elevada incertidumbre para el mercado energético internacional.

Según CNN, persiste la preocupación por la situación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más influyentes para el comercio mundial de petróleo , sector donde las tensiones entre Estados Unidos e Irán se encuentran en alerta a los operadores del sector.

A ello se suma la reactivación de sanciones impuestas por Estados Unidos contra las exportaciones petroleras iraníes, una situación que limita la oferta global de crudo e incrementa la presión a los precios de los combustibles.

Especialistas consultados por CNN advirtieron que la decisión de Moscú podría impulsar un nuevo incremento en las cotizaciones internacionales del diésel. Natalia Losada, analista sénior de productos petrolíferos de Energy Aspects, indicó que la combinación entre las restricciones rusas y el escenario geopolítico representa un desafío para el equilibrio del mercado.

Por su parte, Davin Tonyan, analista de la firma Kpler, considera que la prohibición podría ser temporal por el costo económico que implica para Rusia dejar atrás los ingresos generados por sus exportaciones.

Según datos de Kpler citados por CNN, Rusia es el segundo mayor exportador mundial de diésel, solo por detrás de Estados Unidos. Entre sus principales compradores figuran Turquía y Brasil, países que en este momento podrían verse obligados a buscar nuevos proveedores y competir con Europa por suministros procedentes de Estados Unidos, Oriente Medio e India.