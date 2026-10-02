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Venezuela

Un total de 14 venezolanos estarán en las Series Divisionales de las Grandes Ligas y buscan avanzar

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Logo de la MLB / Pelota de béisbol - Fotos: X / Pexels
Logo de la MLB / Pelota de béisbol - Fotos: X / Pexels
Los peloteros estarán repartidos entre cuatro equipos que iniciarán este sábado la lucha por llegar a las Series de Campeonato.

Un total de 14 venezolanos participará en las Series Divisionales de las Grandes Ligas, que comenzarán este sábado con cuatro eliminatorias y van a poner en marcha una nueva etapa de los playoffs de la temporada 2026.

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Los representantes venezolanos estarán distribuidos entre los equipos que lograron avanzar de la Serie del Comodín y las organizaciones que ya tenían asegurado su lugar en esta instancia. Los enfrentamientos se jugarán en las sedes de Guardianes, Rays, Dodgers y Cerveceros.

En la Liga Americana, una de las series va a enfrentar a los Guardianes de Cleveland contra los Medias Blancas de Chicago. El conjunto de Cleveland finalizó la temporada regular como campeón de la División Central, mientras que Chicago avanzó después de superar a Houston en la ronda previa.

La otra serie del Joven Circuito va a tener como protagonistas a los Rays de Tampa Bay y los Yankees de Nueva York. Los neoyorquinos acabaron con Boston en la Serie del Comodín y ahora tendrán que verse las caras con Tampa Bay por un lugar en la próxima ronda.

En la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee recibirán a los Padres de San Diego. Milwaukee cerró la campaña regular con 103 victorias y 59 derrotas, el mejor registro de toda la MLB, y contará de nuevo con presencia venezolana.

Entre sus representantes están el jardinero zuliano Jackson Chourio, el receptor carabobeño William Contreras y el patrullero yaracuyano Luis Lara. Chourio tuvo una temporada destacada al batear para .291, con 152 imparables en 522 turnos, según datos publicados al cierre de la campaña.

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La última serie de la ronda enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles con los Bravos de Atlanta. Los angelinos siguieron de forma directa a esta instancia, mientras que Atlanta consiguió su clasificación después de superar a Filadelfia.

La presencia venezolana llega a esta fase después de una temporada regular con una participación importante de jugadores del país. 92 venezolanos vieron acción en las Grandes Ligas durante 2026, según un reporte que se publicó al terminar la campaña. De ellos, 61 han sido jugadores de posición y 31 lanzadores.

Los jugadores de posición venezolanos llegaron además 428 jonrones en la temporada regular. Wilson Contreras lideró a los bateadores venezolanos en ese departamento con 27 cuadrangulares, mientras que entre los lanzadores resaltó Eduardo Rodríguez con 16 victorias.

La nueva fase de los playoffs comenzará este sábado y va a definir qué equipos avanzaron a las Series de Campeonato. Para los venezolanos, va a ser otra oportunidad de tener protagonismo en la etapa decisiva de la temporada de Grandes Ligas.

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