Esta es la tenista de 16 años que venció a María Camila Osorio y que asombra en Roland Garros: clasificó a tercera ronda

El mundo del tenis ha visto surgir en la actual edición del Grand Slam de Roland Garros a una promesa de este deporte. Se trata de la rusa Mirra Andreeva, que cumplió 16 años el pasado 29 de abril, y quien se instaló en la tercera ronda del torneo tras vencer con relativa facilidad por 6-1 y 6-2 a la francesa Diane Parry, 79 del mundo.

Andreeva jugará en la tercera ronda contra la ganadora del encuentro entre la estadounidense Coco Gauff, sexta del mundo, y la austriaca, Julia Grahber (61).

La rusa, que actualmente ocupa la casilla 143 del ranking de la WTA, por el momento no ha perdido un set en el torneo parisino tras cinco partidos, dos del cuadro principal y tres de la clasificación.

Una de sus víctimas fue la colombiana María Camila Osorio a quien derrotó en su tercer partido clasificatorio por 7-6 y 6-4.

Este jueves la rusa jugó en la pista Simonne-Mathieu, la tercera más importante de Roland Garros, y no tembló ante un público que apoyó a la tenista local, a la que despidió en una hora y 17 minutos.

"Fue tu primer partido en una de las pistas grandes. ¿Era lo que te esperabas?", le preguntaron en la rueda de prensa, a lo que la adolescente contestó con seguridad: “La Simmone-Mathieu no es tan grande para mí, estuve cómoda”.

Andreeva alcanzó el año pasado los cuartos del torneo junior. Su clasificación para la tercera ronda le asegura una plaza en el Top-100 tras Roland Garros, pero la joven ya piensa mucho más allá, y a lo grande.

"Mi sueño (...) Sé que Djokovic tiene 22 o 23 Grand Slam. Yo quiero llegar a 25, si es posible", añadió la temeraria tenista.

La rusa también destacó que en apenas un año ha progresado “mucho a nivel mental”. “No creo que haya hecho cambios en mi tenis, sino en lo que a madurez e inteligencia competitiva se refiere”.

“Lo fundamental ahora es mantener la humilde, no dejarme llevar por todo el éxito que venga. Mi entrenador va a impedir que me convierta en una diva porque no le gusta esa actitud. Estoy decidida a ser yo misma y si cometo algún error, él me lo dirá", comentó.