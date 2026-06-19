Estados Unidos se convierte en la segunda selección en avanzar a los dieciseisavos en la Copa del Mundo

La selección de los Estados Unidos venció 2 goles por 0 a su similar de Australia, en el juego válido por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, un resultado que le permitió clasificarse de manera directa a los dieciseisavos de la cita orbital.

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Con la victoria ante el combinado oceánico, los dirigidos por el entrenador argentino Mauricio Pochettino sumaron seis puntos de seis posibles, puntaje perfecto con el que, al igual que México, aseguraron su participación de manera anticipada a la siguiente instancia del certamen mundialista del cual son anfitriones.

Desde el pitazo inicial, Estados Unidos toma la posesión de la pelota generando presión alta en el área defendida por Australia, la cual a tan solo 11 minutos de la primera parte dio frutos a su favor.

El primer tanto de los 'Yanquis' fue un autogol de Cameron Burgess, quien en su intento de despejar una jugada de peligro del estadounidense Folarin Bolagun, terminó enviando el balón al fondo de su propia red.

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Con el marcador a su favor, los futbolistas de los Estados Unidos siguieron ejerciendo presión, táctica por medio de la cual lograron ampliar el marcador antes de finalizar la primera parte del partido.

El segundo tanto del combinado estadounidense llegó sobre los 43 de juego, tras la anotación de cabeza de Alex Freeman, quien sentenciaría el 2 por 0 del encuentro.

Después de la exhibición del primer partido (goleada 4-1 a Paraguay), el Team USA cumplió a la perfección en este segundo compromiso y suma un pleno de 6 puntos, con el que encabeza el Grupo D y se convierte en el segundo equipo en avanzar a los dieciseisavos después de México, otro de los coanfitriones y que igualmente cuenta sus dos partidos por victorias.

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Australia, que había arrancado el Mundial con un sólido triunfo ante Turquía, se frena ahora en los 3 puntos, y de momento se mantiene como segundo de la llave, a la espera del pulso entre otomanos y albirrojos en Santa Clara, también este viernes.