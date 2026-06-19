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Viernes, 19 de junio de 2026
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Ismael Koné, mediocampista de Canadá - Foto: AFP
Ismael Koné, mediocampista de Canadá - Foto: AFP
Selección de Canadá

"Volveré muy pronto y seguiremos creando más recuerdos juntos": el sentido mensaje de Ismael Koné tras su lesión en el juego de Canadá ante Catar

junio 19, 2026
Por: Natalya Baquero González
Este viernes y tras ser intervenido quirúrgicamente con éxito, el mediocampista se pronunció por primera vez tras su lesión.

Durante el inicio de la segunda jornada de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, se vivió un momento de consternación en el partido entre las selecciones de Canadá y Catar, tras la fuerte lesión del mediocampista canadiense Ismael Koné.

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Cuando el encuentro avanzaba sobre los 51 minutos, Koné tuvo que abandonar el terreno de juego del estadio BC Place de Vancouver, en camilla y con oxígeno, luego de recibir un golpe fuerte por parte del futbolista catarí Assim Madibo en medio de la disputa de la pelota.

Este viernes y tras ser intervenido quirúrgicamente con éxito, el mediocampista canadiense compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en las que se mostró tranquilo y firme en su fe, pese a que la lesión lo aleja de la competencia con su selección.

“Esta batalla es una prueba para mi fe en él y para mi carácter. Y, sinceramente, estoy listo para ella porque Alá nunca te dará un desafío que no puedas superar, y ser probado es el mejor regalo de Dios”, expresó Ismael Koné en su escrito.

El centrocampista de la selección de Canadá aprovechó la ocasión para agradecer a la afición y sus seguidores por el cariño recibido durante este momento difícil.

“No se imaginan lo agradecido que estoy con todos los que se comunicaron conmigo y me incluyeron en sus oraciones”, dijo. “Lo que hicieron ayer se quedará conmigo para siempre”, agregó.

Teniendo claro que esta situación simplemente es un capítulo, pero no el final de la historia, Ismael Koné dejó claro que superará esta prueba y que pronto regresará para seguir escribiendo más capítulos con el seleccionado canadiense.

“Volveré muy pronto y seguiremos creando más recuerdos juntos”, sentenció.

Cabe destacar que el encuentro entre canadienses y cataríes terminó con goleada 6 a 0, hecho que mantiene líder al combinado norteamericano del grupo B de la Copa del Mundo 2026.

Por ahora, y con una motivación extra (Ismael Koné), la selección de Canadá buscará sellar su clasificación a los dieciseisavos el próximo miércoles 24 de junio, día en que enfrenta a su similar de Suiza.

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