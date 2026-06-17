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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Selección Colombia

No es James Rodríguez: este es el futbolista de Colombia que está cerca de convertirse en el primero en la historia del país en anotar en tres Mundiales

junio 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Selección Colombia 2018 - Foto EFE
Selección Colombia 2018 - Foto EFE
Colombia debuta en el Mundial este miércoles contra Uzbekistán a las 9:00 p.m. (hora del este).

Un futbolista de la selección Colombia está cerca de convertirse en el primero en la historia del país en anotar gol en tres Mundiales distintos.

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Colombia, cabe resaltar, no ha tenido las participaciones más vistosas del planeta en la historia de los Mundiales.

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Sin embargo, en los últimos años y con la llegada de una nueva generación de jugadores comandada por Mario Alberto Yepes, Radamel Falcao y James Rodríguez, entre otros, el equipo ha logrado sobresalir internacionalmente.

James Rodríguez, por ejemplo, se convirtió en el Mundial de Brasil 2014 en el jugador colombiano que más goles ha anotado en las Copas del Mundo y fue ese año el máximo anotador del torneo, en la mejor participación de Colombia en la cita orbital con una escalada hasta cuartos de final.

También marcó el gol que le significó el Premio Púskas de ese año y uno de los más emblemáticos en la historia de los Mundiales: el que anotó contra Uruguay en octavos de final tras controlar un balón con el pecho y, sin dejarlo caer al suelo, impactarlo contra el horizontal para que rebotara dentro del arco.

No obstante, el futbolista colombiano que podría llegar a ser el primero en la historia de la selección en marcar en tres mundiales distintos no es James, sino Juan Fernando Quintero.

Quintero hizo su primer gol también el Mundial del 2014 al abrir el marcador en el partido de la fase de grupos contra Costa de Marfil que finalizó 2 a 1 a favor de La Tricolor.

Luego, en el Mundial de Rusia 2018, también abrió el marcador en otro partido: en el debut de Colombia para esa edición contra la selección de Japón, que terminó imponiéndose ante los cafeteros 2 a 1.

Ahora, en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que por primera vez será organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá, 'Juanfer' tendrá la oportunidad de volver a marcar y alcanzar el histórico registro.

Colombia iniciará su andadura en el Mundial este miércoles contra Uzbekistán a las 9:00 p.m. (hora del este) y Quintero, que no suele ser un habitual titular en la plantilla del entrenador argentino Néstor Lorenzo, sí suele entrar como revulsivo en instancias importantes.

En la final de la Copa América del 2024, por ejemplo, Quintero ingresó en el tiempo extra para intentar impulsar a Colombia a ganar su segundo título en la historia de ese torneo.

Pero sus excepcionales pases y movimientos no fueron suficientes para derrotar a la Argentina de Lionel Messi en un reñido partido en el que cualquiera de los dos combinados pudo haber anotado para hacerse con el trofeo.

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Es importante mencionar que, además de Quintero, el otro jugador colombiano que también ha marcado en dos Mundiales distintos es Juan Guillermo Cuadrado (2014 y 2018), pero, aunque Lorenzo lo incluyó en la prelista de convocados para este Mundial, terminó siendo excluido del llamado definitivo.

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