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Mundial

Insólito: futbolista inglés se lesionó celebrando la clasificación a la siguiente ronda del Mundial y se perderá el resto del torneo

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores de Inglaterra (AFP)
Jugadores de Inglaterra (AFP)
El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, afirmó que la emocionante victoria sobre México se sintió como ganar una final.

México se despidió del Mundial 2026 tras una dolorosa derrota ante ante la Selección de Inglaterra por 3-2 en el mítico Estadio Azteca en Ciudad de México.

Gracias a un doblete de Jude Bellingham y un penalti de Harry Kane, los Tres Leones superaron los efectos de jugar a gran altitud, el apoyo frenético de la afición local y el hecho de jugar durante más de 45 minutos con diez hombres.

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Seguidores del deporte calificaron este encuentro como uno de los más emocionantes del torneo y que terminó con altas probabilidades de que México diera la sorpresa ante una candidata a quedarse con el trofeo.

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, afirmó que la emocionante victoria sobre México se sintió como ganar una final, ya que superaron una enorme adversidad para alcanzar los cuartos de final del Mundial.

"Durante la preparación, sentí que nunca fue un partido de octavos de final. Es casi como si hubiéramos ganado una final en el último momento, cuando el árbitro se lleva el silbato a la boca", dijo Tuchel.

"Cuarenta o cincuenta minutos en altitud contra un país local, esto es un momento de alegría. Una actuación heroica y un resultado heroico al final", añadió.

Pero la noche histórica y de celebración se vio empañada para Tuchel por una lesión sufrida por el experimentado Jordan Henderson en medio de las celebraciones por el paso a 8vos de final del Mundial 2026.

Lo llamativo de la lesión del exjugador del Liverpool fue la acción en la que resultó afectado, pues se dio al caer sobre una valla publicitaria durante las celebraciones posteriores al partido.

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El mediocampista, que permaneció en el banquillo sin jugar, ha sido trasladado al hospital con una lesión en la muñeca que pone en riesgo su participación en el resto del torneo.

"Jordan se lesionó la muñeca, no puede ser que esta noche Jordan no esté con nosotros", dijo Tuchel.

"Desconozco el procedimiento, el médico me dijo que está en el hospital", agregó.

La victoria también sirvió para dejar atrás algunos de los fantasmas que arrastraba Inglaterra tras la derrota ante Argentina en el Estadio Azteca en los cuartos de final del Mundial hace 40 años.

Diego Maradona, en un gesto que se hizo famoso, golpeó el balón contra la red antes de marcar un golazo individual en la victoria por 2-1.

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