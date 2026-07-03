NTN24
Viernes, 03 de julio de 2026
Viernes, 03 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela

Provea confirmó la excarcelación del líder comunitario el ‘Topo de La Guaira’: "Fue liberado bajo una medida cautelar"

julio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
La organización informó que Wilmer Antonio Cruz salió "bajo una medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación".

La ONG venezolana Provea confirmó la excarcelación del líder comunitario Wilmer Antonio Cruz, quien es conocido por su apodo el ‘Topo de La Guaira’.

TE PUEDE INTERESAR:

Cruz desapareció en medio de la tragedia por los terremotos que enluta a Venezuela.

El líder denunció públicamente en videos virales la falta de ayuda del régimen chavista, la escasez de maquinaria pesada para remover los escombros y el abandono oficial de las víctimas atrapadas.

o

Según denuncias de la comunidad, el líder comunitario realizaba labores de rescate la tarde del 1 julio en un edificio de La Guaira, cuando funcionarios vestidos de negro aparecieron y se identificaron verbalmente como parte de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB.

Posteriormente, con la excusa de entregarle un martillo neumático para continuar la búsqueda de cuerpos y sobrevivientes, se lo llevaron sin mediar palabra.

La denuncia de desaparición fue formalizada por su cuñada.

Algunos vecinos informaron que se lo habrían llevado a El Helicoide, en Caracas, pero familiares consultaron con ese centro el 3 de julio y les indicaron que no estaba en ese lugar, según detalló Provea.

o

Este viernes 3 de julio, dicha organización confirmó su excarcelación bajo una medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación.

“Informamos que en la tarde de hoy viernes 3 julio, Wilmer Cruz fue liberado bajo una medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación, luego de haber sido presentado ante los tribunales en funciones de control”, escribió en X.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Excarcelaciones en Venezuela

Crisis en Venezuela

Regimen chavista

Muertos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"María Corina es la única que puede evitar que haya un estallido social": eurodiputado Hermann Tertsch sobre situación en Venezuela tras los terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Compromiso y valor: periodistas de NTN24 narran cómo ha sido su labor informativa en medio de la tragedia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El momento más difícil fue darnos cuenta que el túnel que habíamos hecho para llegar hasta Hernán no nos iba a servir": jefe de los socorristas chilenos sobre el rescate del vigilante en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - AFP
Terremoto en Venezuela

"No solo no hay Estado, sino que la tiranía es un obstáculo aún en esta situación": analista Walter Molina sobre respuesta del régimen a los terremotos en Venezuela

Rescate de Hernán Gil | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"El momento más difícil fue darnos cuenta que el túnel que habíamos hecho para llegar hasta Hernán no nos iba a servir": jefe de los socorristas chilenos sobre el rescate del vigilante en Venezuela

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Venezuela está entrando en una situación similar a la de antes del 3 de enero": abogado de líder comunitario desaparecido luego de denunciar falta de ayuda del régimen tras terremotos

Cartel de los Soles/ Terremotos en Venezuela - Fotos EFE
Terremoto en Venezuela

"El Cartel de los Soles tiene varias caletas allí": criminalista venezolano sobre escándalo de Diosdado Cabello en La Guaira

Terremotos en Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

"Temo por mi seguridad aunque esté en EE. UU.": venezolana que denunció que el régimen saqueó cajas fuertes luego de los terremotos

Más de Actualidad

Ver más
FBI frustra posible ataque en evento de UFC realizado por Donald Trump en la Casa Blanca - AFP
Estados Unidos

FBI frustra posible ataque en evento de UFC realizado por Donald Trump en la Casa Blanca

TPS para venezolanos en EE. UU.
TPS

Corte Suprema de EE. UU. da vía libre para eliminar el TPS a más de 350.000 migrantes

António Guterres, secretario general de la ONU, condeno ataques de Israel a Beirut - Foto: AFP
Secretario General de la ONU

Secretario General de la ONU condenó el más reciente ataque de Israel a Beirut en medio de “un momento crucial” que busca el cese del conflicto en Oriente Medio

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
FBI frustra posible ataque en evento de UFC realizado por Donald Trump en la Casa Blanca - AFP
Estados Unidos

FBI frustra posible ataque en evento de UFC realizado por Donald Trump en la Casa Blanca

TPS para venezolanos en EE. UU.
TPS

Corte Suprema de EE. UU. da vía libre para eliminar el TPS a más de 350.000 migrantes

António Guterres, secretario general de la ONU, condeno ataques de Israel a Beirut - Foto: AFP
Secretario General de la ONU

Secretario General de la ONU condenó el más reciente ataque de Israel a Beirut en medio de “un momento crucial” que busca el cese del conflicto en Oriente Medio

Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

"Alerta roja": Servicio Geológico de los EE. UU. estima entre 10.000 y 100.000 víctimas mortales por terremotos en Venezuela

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Ciudadano venezolano exiliado en España arremete contra el régimen por respuesta ante la tragedia: "No fueron dos terremotos, fueron tres y el primero lleva 27 años"

Minuto de silencio por Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

Así se vivió sentido minuto de silencio por Venezuela en el partido más atractivo de la fase de grupos del Mundial

Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Sigue en aumento la cifra de muertos en Venezuela por potentes terremotos: reportan 2.295 fallecidos este miércoles

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre