Provea confirmó la excarcelación del líder comunitario el ‘Topo de La Guaira’: "Fue liberado bajo una medida cautelar"
La ONG venezolana Provea confirmó la excarcelación del líder comunitario Wilmer Antonio Cruz, quien es conocido por su apodo el ‘Topo de La Guaira’.
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Cruz desapareció en medio de la tragedia por los terremotos que enluta a Venezuela.
El líder denunció públicamente en videos virales la falta de ayuda del régimen chavista, la escasez de maquinaria pesada para remover los escombros y el abandono oficial de las víctimas atrapadas.
Según denuncias de la comunidad, el líder comunitario realizaba labores de rescate la tarde del 1 julio en un edificio de La Guaira, cuando funcionarios vestidos de negro aparecieron y se identificaron verbalmente como parte de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB.
Posteriormente, con la excusa de entregarle un martillo neumático para continuar la búsqueda de cuerpos y sobrevivientes, se lo llevaron sin mediar palabra.
La denuncia de desaparición fue formalizada por su cuñada.
Algunos vecinos informaron que se lo habrían llevado a El Helicoide, en Caracas, pero familiares consultaron con ese centro el 3 de julio y les indicaron que no estaba en ese lugar, según detalló Provea.
Este viernes 3 de julio, dicha organización confirmó su excarcelación bajo una medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación.
“Informamos que en la tarde de hoy viernes 3 julio, Wilmer Cruz fue liberado bajo una medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación, luego de haber sido presentado ante los tribunales en funciones de control”, escribió en X.