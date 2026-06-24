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Miércoles, 24 de junio de 2026
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Shakira

"Será campeona": la predicción de Milan, hijo de Shakira, sobre el Mundial 2026

junio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira y sus hijos Milan y Sasha - Foto AFP
Shakira y sus hijos Milan y Sasha - Foto AFP
Por medio de sus historias en Instagram, la artista dejó ver un emotivo instante junto a su hijo Milan en medio de la celebración del Mundial 2026.

La cantante colombiana Shakira vuelve a ser tendencia en redes sociales tras compartir un inesperado video con uno de sus hijos previo al partido entre la Selección Colombia y República Democrática del Congo.

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Por medio de sus historias en Instagram, la artista dejó ver un emotivo instante junto a su hijo Milan en medio de la celebración del Mundial 2026.

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En las imágenes, la barranquillera lo abraza y le propone un desafío: recordar todos los campeones de la Copa del Mundo desde 1930.

Sin dudarlo, Milan comenzó a mencionar, en orden, cada una de las selecciones que han conquistado el título mundial a lo largo de la historia del torneo, desde la primera edición hasta la más reciente.

Incluso, el joven se animó a compartir cuál considera que será el país que levantará el trofeo en la presente edición.

De acuerdo con el hijo del exjugador Gerard Piqué Argentina sería la Selección ganadora del Mundial 2026.

Es de señalar que este último triunfo de la Selección Colombia emocionó a millones de colombianos en el país y todo el mundo.
Una de ellas fue a Shakira, quien se encontraba en Dallas, Texas, donde tenía programado un concierto como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’.

La artista barranquillera no pudo ocultar su emoción al enterarse del triunfo de su equipo y saltó de la emoción, uniéndose en gritos, júbilo y bailes junto a su equipo tras bambalinas.

“¡Y acaba de ganar Colombia!”, se escucha decir a Shakira en el camerino, para posteriormente abrazar a sus compañeros y saltar de la emoción y bailar con cada uno de ellos.

Además, se ve a la cantante hacer curiosos movimientos mientras sus compañeros en el camerino cantan el tema "Dai Dai", la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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