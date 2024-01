Este fue el mensaje que la bielorrusa Sabalenka le envío a la ucraniana Dayana antes de enterarse que había perdido en el Abierto de Australia

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ofreció una conferencia de prensa, luego de victoria en las semifinales del Abierto de Australia ante la estadounidense Cori ‘Coco’ Gauff, en dos sets por 7-6 y 6-4, en la que dejó ver su alegría por su paso a la final y fue honesta sobre las percepciones que le dejan sus rivales a esta altura del torneo.

El comentario que llamó más la atención en medio de la rueda de prensa fue el que la bielorrusa hizo sobre la ucraniana Dayana Yastremska que, para ese momento, podía ser su rival en la gran final del primer Grand Slam del año.

"Jugué mucho contra Yastremska. Gran jugadora, luchadora. No me importan las cosas externas. Sé que ella me respeta como jugadora. No me importa el resto. Estoy lista para jugar un partido de tenis", afirmó Sabalenka.

Una final de Sabalenka contra Yastremska habría estado cargada de tensión por cuenta de la guerra que se vive en Ucrania tras la invasión rusa, que ha contado con el apoyo de Bielorrusia, iniciada en febrero de 2022.

Luego del inicio de la confrontación en el país de Europa del Este, los tenistas ucranianos decidieron dejar de saludar y compartir actos protocolarios tanto con rusos como con bielorrusos como Sabalenka.

El hipotético partido entre Sabalenka y Yastremska, finalmente, no se dará pues la ucraniana cayó en las semifinales ante la china Zheng Qinwen en dos sets por 6-4 y 6-4.

Sabalenka, en la conferencia, también tuvo palabras sobre Gauff a quien definió como “una gran jugadora”.

"Fue un partido increíble. Ella es una gran jugadora. La clave fue que pude mantener la concentración pasara lo que pasara. Estoy feliz de estar en otra final y espero hacerlo mejor que en mi última final", manifestó Sabalenka quien en el pasado Abierto de Estados Unidos cayó en la final, precisamente ante Coco, en tres sets.

Finalmente la bielorrusa dedicó unas palabras a quien será su oponente en la final programada para este sábado.

"Zheng es una chica realmente agradable, juega un gran tenis. Y será una gran batalla si juego contra ella. Se mueve bien, pelea bien en cada punto y su derecha es su mejor golpe, bastante fuerte", mencionó.

Este viernes, entre tanto, se jugarán las semifinales masculinas que definirán a los dos finalistas del campeonato. El serbio Novak Djokovic jugará ante el italiano Jannik Sinner mientras que el ruso Daniil Medvédev se enfrentará al alemán Alexander Zverev.