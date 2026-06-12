Estos son los artistas que harán parte de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá este viernes

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continuará su serie de celebraciones inaugurales tras la exitosa ceremonia de apertura que se llevó a cabo este jueves en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México previo al partido entre las selecciones de México y Sudáfrica.

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En esta oportunidad, la fiesta se trasladará al Estadio Toronto, ubicado a orillas del Lake Ontario en Ontario, en Toronto, Canadá, antes del partido Canadá-Bosnia-Herzegovina.

El evento reunirá a reconocidos artistas internacionales y a exponentes de la diversidad cultural de Canadá, en una presentación que pretende resaltar el carácter inclusivo y multicultural del torneo.

Entre los artistas anunciados para el evento figuran la cantautora canadiense Alanis Morissette, quien interpretará el himno nacional de Canadá, y Aleksandar Gajić, encargado de entonar el himno de Bosnia y Herzegovina.

La programación musical también incluye presentaciones de Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Cabe señalar que la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebró este jueves en Ciudad de México, como antesala al partido de apertura del torneo entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Con un ambiente futbolero, el icónico Estadio Azteca, que por norma de la FIFA cambió su nombre durante el certamen al de la ciudad, hizo historia al albergar su tercera inauguración de una Copa del Mundo.

El espectáculo inició a las 12:42 p.m. hora del este después de que sonara el clásico 'Amor prohibido' del ícono de la música latinoamericana Selena Quintanilla.

En una apología a las pirámides de México y las comunidades indígenas de la región, cientos de actores coparon el campo de juego antes de que de la mitad del terreno emergiera el emblemático trofeo dorado del Mundial para transmitir un mensaje: "el fútbol nos une a todos".

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"Bienvenidos a México, bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026", pronunció una de las actrices del show, con lo que dio paso a Maná, que puso a cantar a todo el recinto futbolero 'Oye Mi Amor', una de sus canciones más representativas.

A la célebre banda mexicana de rock y pop latino le siguió el cantante venezolano Danny Ocean con 'Partidazo', que realizó un show que mezcló lo mejor del romanticismo de su música con la atmósfera mundialista que requería la ocasión.

Belinda y Los Ángeles Azules se sumaron después al evento con 'Por ella', con la banda completa en el escenario y el 'Olé olé' que corearon miles de aficionados de todo el mundo, que se cautivaron cuando vieron a los muñecos Labubu alzando el trofeo del Mundial.

Luego de Belinda apareció J Balvin con 'Calor' mientras simulaba conducir un carro del que en el fondo apareció Ryan Castro para cantar 'Una a la vez', colaboración de los dos reggaetoneros colombianos.

Una versión de 'I Like It' especialmente preparada para el show sonó de J Balvin con tonos salseros representativos de Colombia que dieron paso a uno de los momentos más esperados del año: la presentación de Shakira.

'Dai Dai', la canción oficial del Mundial 2026 fue interpretada por primera vez en público por Shakira, quien, vestida de amarillo y con sus representativas coreografías, fue acompañada por el artista nigeriano Burna Boy, con quien colaboró para el histórico tema.