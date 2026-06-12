NTN24
Viernes, 12 de junio de 2026
Viernes, 12 de junio de 2026
Copa del Mundo

Estos son los artistas que harán parte de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá este viernes

junio 12, 2026
Por: Redacción NTN24
BMO Field de Toronto - Foto AFP
BMO Field de Toronto - Foto AFP
La fiesta se trasladará al Estadio Toronto, ubicado a orillas del Lake Ontario en Ontario, en Toronto, Canadá, antes del partido Canadá y Bosnia-Herzegovina.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continuará su serie de celebraciones inaugurales tras la exitosa ceremonia de apertura que se llevó a cabo este jueves en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México previo al partido entre las selecciones de México y Sudáfrica.

TE PUEDE INTERESAR:

En esta oportunidad, la fiesta se trasladará al Estadio Toronto, ubicado a orillas del Lake Ontario en Ontario, en Toronto, Canadá, antes del partido Canadá-Bosnia-Herzegovina.

El evento reunirá a reconocidos artistas internacionales y a exponentes de la diversidad cultural de Canadá, en una presentación que pretende resaltar el carácter inclusivo y multicultural del torneo.

Entre los artistas anunciados para el evento figuran la cantautora canadiense Alanis Morissette, quien interpretará el himno nacional de Canadá, y Aleksandar Gajić, encargado de entonar el himno de Bosnia y Herzegovina.

La programación musical también incluye presentaciones de Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Cabe señalar que la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebró este jueves en Ciudad de México, como antesala al partido de apertura del torneo entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Con un ambiente futbolero, el icónico Estadio Azteca, que por norma de la FIFA cambió su nombre durante el certamen al de la ciudad, hizo historia al albergar su tercera inauguración de una Copa del Mundo.

El espectáculo inició a las 12:42 p.m. hora del este después de que sonara el clásico 'Amor prohibido' del ícono de la música latinoamericana Selena Quintanilla.

En una apología a las pirámides de México y las comunidades indígenas de la región, cientos de actores coparon el campo de juego antes de que de la mitad del terreno emergiera el emblemático trofeo dorado del Mundial para transmitir un mensaje: "el fútbol nos une a todos".

o

"Bienvenidos a México, bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026", pronunció una de las actrices del show, con lo que dio paso a Maná, que puso a cantar a todo el recinto futbolero 'Oye Mi Amor', una de sus canciones más representativas.
A la célebre banda mexicana de rock y pop latino le siguió el cantante venezolano Danny Ocean con 'Partidazo', que realizó un show que mezcló lo mejor del romanticismo de su música con la atmósfera mundialista que requería la ocasión.

Belinda y Los Ángeles Azules se sumaron después al evento con 'Por ella', con la banda completa en el escenario y el 'Olé olé' que corearon miles de aficionados de todo el mundo, que se cautivaron cuando vieron a los muñecos Labubu alzando el trofeo del Mundial.

Luego de Belinda apareció J Balvin con 'Calor' mientras simulaba conducir un carro del que en el fondo apareció Ryan Castro para cantar 'Una a la vez', colaboración de los dos reggaetoneros colombianos.

Una versión de 'I Like It' especialmente preparada para el show sonó de J Balvin con tonos salseros representativos de Colombia que dieron paso a uno de los momentos más esperados del año: la presentación de Shakira.

'Dai Dai', la canción oficial del Mundial 2026 fue interpretada por primera vez en público por Shakira, quien, vestida de amarillo y con sus representativas coreografías, fue acompañada por el artista nigeriano Burna Boy, con quien colaboró para el histórico tema.

Temas relacionados:

Copa del Mundo

Mundial 2026

Ceremonia

FIFA

Canadá

Artistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Congresista del petrismo pidió suspensión del presidente colombiano y fue ella quien terminó suspendida: "Es un autogol"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Elegir a Cepeda es elegir a un dictador; es quedar en dictadura": Francisco ‘Pacho’ Santos sobre elecciones en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos rechazan pronunciamiento de Trump quien habló sobre "un país feliz" tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que se sabe sobre disparos aéreos y movilización militar en zonas mineras de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Emotivo mensaje de Luis Díaz tras ver cumplido su sueño de ir a un Mundial: "Lo soñé desde muy pequeño, lo trabajé con el corazón"

Copa del Mundial de 2026 | Foto: AFP
Mundial 2026

La prohibición que la FIFA implementará para el Mundial y que pone contra las cuerdas a los aficionados

Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado en su paso por la Juventus - Foto: AFP
Juan Guillermo Cuadrado

Así es como Juan Guillermo Cuadrado recordó su cruce con Cristiano Ronaldo cuando fueron compañeros en la Juventus

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Donald Trump Jr | Foto AFP
Donald Trump

El hijo de Trump se casa, pero el presidente no sabe aún si podrá asistir: “Tengo esto que se llama Irán”

Donald Trump, presidente de EE. UU. ante la prensa - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"El presidente Trump considera que Venezuela está bien, no coincidimos con él en ese sentido": Sebastián Arcos en La Tarde de NTN24

Joge Rodríguez y Delcy Rodríguez, jefes encargados del régimen de Venezuela - Foto de referencia: EFE
Régimen de Venezuela

Régimen venezolano anuncia "reestructuración" de la deuda externa

JD Vance | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Las conversaciones con el régimen de Irán avanzan, según el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance: esto fue lo que reveló

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Emotivo mensaje de Luis Díaz tras ver cumplido su sueño de ir a un Mundial: "Lo soñé desde muy pequeño, lo trabajé con el corazón"

Gustavo Petro | Foto AFP
Colombia

Comisión de Acusación abrió investigación penal contra el presidente Petro por presunta participación en política de cara a las presidenciales en Colombia

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto: AFP
Presidente de Ecuador

En su discurso ante la OEA, presidente de Ecuador manifestó que “hay algunas naciones que no quieren cooperar”, en medio de la tensión que mantiene con Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre