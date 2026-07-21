NTN24
Martes, 21 de julio de 2026
Martes, 21 de julio de 2026
Donald Trump

Desconcertante declaración de Trump: "estamos trabajando muy de cerca con la administración, Venezuela es un lugar muy feliz"

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Trump también se vanaglorió por la ayuda enviada al país sudamericano: “por cierto, fuimos los primeros en llegar a ayudar, estuvimos allí para ayudar a Venezuela".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su homólogo del Líbano, Joseph Aoun, en la Casa Blanca.

Allí, el mandatario norteamericano aprovechó para hablar de política exterior, su campaña contra la teocracia de Irán y su relación con el régimen venezolano, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez.

o

Sobre Venezuela, el republicano volvió a halagar su relación con Rodríguez y aseguró que su gobierno se lleva muy bien con el régimen, pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos, la inacción frente a la tragedia por los terremotos y los presos políticos.

Sin embargo, en medio de sus declaraciones, dejó una frase que no cayó bien en medio del sufrimiento del pueblo venezolano, que además rechaza la estrecha relación de Trump con la dictadura.

"Ahora estamos trabajando muy de cerca con la administración y nos llevamos muy bien, Venezuela es un lugar muy feliz", dijo.

Posteriormente, se refirió al terremoto del pasado 24 de junio que ya deja más de 5.000 muertos.

“Tuvo un trágico incidente con el evento que tuvo lugar hace un par de días, hace unas semanas, qué cosa tan terrible fue esa”, dijo.

Y agregó: “tuvieron un movimiento, el desplazamiento de la tierra fue terrible, nadie jamás ha visto algo igual, mucha gente murió, así que no todo está relacionado”.

Asimismo, se vanaglorió por la ayuda enviada al país sudamericano: “por cierto, fuimos los primeros en llegar a ayudar, estuvimos allí para ayudar a Venezuela, fue un terremoto, supongo que se le podría llamar, fue un terremoto bastante masivo”.

o

“Y pudimos hacer mucho bien, pero perdieron mucha gente”, añadió el presidente.

Finalmente, volvió a asegura que los venezolanos son felices, pero recordó que su país está obteniendo beneficios de la explotación petrolera:

“Venezuela, la gente está muy contenta de que estemos allí, los trabajos, todo está sucediendo y estamos sacando muchas cosas, muchas veces el dinero que gastamos en la guerra”, aseveró.

Temas relacionados:

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

Régimen venezolano

Dictadura en Venezuela

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Inédita alianza política en Colombia: Pacto Histórico apoyó al Centro Democrático en el Senado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Política

Ver más
Donald Trump en la cumbre de la OTAN foto- EFE
Donald Trump

Cumbre de la OTAN: Trump presiona por gasto militar y relanza su polémica propuesta sobre Groenlandia

Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella - Fotos: EFE
Gustavo Petro

Petro insiste en la idea de un fraude electoral y confirma que no estará en la posesión de Abelardo de La Espriella: “No voy a darle la mano”

Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

¿Petro se quiere quedar en el poder? Desde Washington alertan sobre posible "dictadura constitucional" en Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump en la cumbre de la OTAN foto- EFE
Donald Trump

Cumbre de la OTAN: Trump presiona por gasto militar y relanza su polémica propuesta sobre Groenlandia

Foto de referencia de Irán (AFP)
Irán

"Todas las infraestructuras de la región serán aplastadas bajo los poderosos golpes de acero": la amenaza del régimen iraní a EE. UU.

Tom Homan encargado de la política migratoria de la Casa Blanca-Foto: EFE
Estados Unidos

Zar de la frontera de EE. UU. responsabiliza a los migrantes en operativos de ICE por no acatar órdenes

Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella - Fotos: EFE
Gustavo Petro

Petro insiste en la idea de un fraude electoral y confirma que no estará en la posesión de Abelardo de La Espriella: “No voy a darle la mano”

Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Final del Mundial

Milei dice que no viajará a EE. UU. para la final del Mundial entre Argentina y España para no romper "cábala" a favor de la Albiceleste

TPS para venezolanos en EE. UU.
TPS

Corte Suprema de EE. UU. da vía libre para eliminar el TPS a más de 350.000 migrantes

ELN - Foto AFP
América Latina

¿Cuál es el impacto que ha tenido la extrema izquierda en la incidencia de los grupos terroristas en América Latina?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre