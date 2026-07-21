Desconcertante declaración de Trump: "estamos trabajando muy de cerca con la administración, Venezuela es un lugar muy feliz"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su homólogo del Líbano, Joseph Aoun, en la Casa Blanca.

Allí, el mandatario norteamericano aprovechó para hablar de política exterior, su campaña contra la teocracia de Irán y su relación con el régimen venezolano, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez.

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Sobre Venezuela, el republicano volvió a halagar su relación con Rodríguez y aseguró que su gobierno se lleva muy bien con el régimen, pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos, la inacción frente a la tragedia por los terremotos y los presos políticos.

Sin embargo, en medio de sus declaraciones, dejó una frase que no cayó bien en medio del sufrimiento del pueblo venezolano, que además rechaza la estrecha relación de Trump con la dictadura.

"Ahora estamos trabajando muy de cerca con la administración y nos llevamos muy bien, Venezuela es un lugar muy feliz", dijo.

Posteriormente, se refirió al terremoto del pasado 24 de junio que ya deja más de 5.000 muertos.

“Tuvo un trágico incidente con el evento que tuvo lugar hace un par de días, hace unas semanas, qué cosa tan terrible fue esa”, dijo.

Y agregó: “tuvieron un movimiento, el desplazamiento de la tierra fue terrible, nadie jamás ha visto algo igual, mucha gente murió, así que no todo está relacionado”.

Asimismo, se vanaglorió por la ayuda enviada al país sudamericano: “por cierto, fuimos los primeros en llegar a ayudar, estuvimos allí para ayudar a Venezuela, fue un terremoto, supongo que se le podría llamar, fue un terremoto bastante masivo”.

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“Y pudimos hacer mucho bien, pero perdieron mucha gente”, añadió el presidente.

Finalmente, volvió a asegura que los venezolanos son felices, pero recordó que su país está obteniendo beneficios de la explotación petrolera:

“Venezuela, la gente está muy contenta de que estemos allí, los trabajos, todo está sucediendo y estamos sacando muchas cosas, muchas veces el dinero que gastamos en la guerra”, aseveró.