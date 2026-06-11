"Ese merenguito no lo puedes dejar pasar": así fue el espontáneo baile de Shakira en el Azteca tras inauguración del Mundial 2026

El Mundial de la FIFA 2026 inició este jueves con una ceremonia de inauguración en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México.

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El evento, previo al primer partido del torneo entre las selecciones de México y Sudáfrica, contó con la participación de varios artistas como Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Los Ángeles Azules y Danny Ocean.

Una de las cantantes que se robó el show fue la artista barranquillera Shakira, quien interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial.

Sin embargo, tras su aclamada actuación, la artista colombiana fue vista por varios asistentes al estadio conmovida al descender del escenario.

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Pues al salir del campo, aprovechó para bailar con uno de sus asistentes una famosa canción que se escuchaba de fondo durante el evento.

En un video que ronda las redes sociales quedó registrado el momento en el que la artista toma de la mano a su medio hermano y quien ha estado vinculado con su carrera musical, Tonino Mebarak.

En el clip comienzan a bailar, pero son retirados por los organizadores del evento.

“Es que ese merenguito no lo puedes dejar pasar”; “Shakira es la mejor de todas”; “Me representa, jajaja, yo soy igualita”; “Es ella”; “Divina, me encanta”; “Hermosa”; “Esa es mi barranquillera, con sabor siempre”; “Ella es la más latina de todas, amamos” y “La más increíble”: son algunas de las palabras que se leen.

Cabe desatacar que el espectáculo inició a las 12:42 p.m. hora del este después de que sonara el clásico 'Amor prohibido' del ícono de la música latinoamericana Selena Quintanilla.

En una apología a las pirámides de México y las comunidades indígenas de la región, cientos de actores coparon el campo de juego antes de que de la mitad del terreno emergiera el emblemático trofeo dorado del Mundial para transmitir un mensaje: "el fútbol nos une a todos".

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"Bienvenidos a México, bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026", pronunció una de las actrices del show, con lo que dio paso a Maná, que puso a cantar a todo el recinto futbolero 'Oye Mi Amor', una de sus canciones más representativas.

A la célebre banda mexicana de rock y pop latino le siguió el cantante venezolano Danny Ocean con 'Partidazo', que realizó un show que mezcló lo mejor del romanticismo de su música con la atmósfera mundialista que requería la ocasión.

Belinda y Los Ángeles Azules se sumaron después al evento con 'Por ella', con la banda completa en el escenario y el 'Olé olé' que corearon miles de aficionados de todo el mundo, que se cautivaron cuando vieron a los muñecos Labubu alzando el trofeo del Mundial.

Luego de Belinda apareció J Balvin con 'Calor' mientras simulaba conducir un carro del que en el fondo apareció Ryan Castro para cantar 'Una a la vez', colaboración de los dos reguetoneros colombianos.