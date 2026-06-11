NTN24
Jueves, 11 de junio de 2026
Jueves, 11 de junio de 2026
Mundial 2026

"Ese merenguito no lo puedes dejar pasar": así fue el espontáneo baile de Shakira en el Azteca tras inauguración del Mundial 2026

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira- EFE
Shakira- EFE
La inauguración del Mundial FIFA 2026 convirtió al Estadio Azteca en una fiesta musical encabezada por estrellas latinas, entre ellas, Shakira quien brilló con “Dai Dai”, el himno oficial del torneo.

El Mundial de la FIFA 2026 inició este jueves con una ceremonia de inauguración en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR:

El evento, previo al primer partido del torneo entre las selecciones de México y Sudáfrica, contó con la participación de varios artistas como Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Los Ángeles Azules y Danny Ocean.

Una de las cantantes que se robó el show fue la artista barranquillera Shakira, quien interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial.

Sin embargo, tras su aclamada actuación, la artista colombiana fue vista por varios asistentes al estadio conmovida al descender del escenario.

o

Pues al salir del campo, aprovechó para bailar con uno de sus asistentes una famosa canción que se escuchaba de fondo durante el evento.

En un video que ronda las redes sociales quedó registrado el momento en el que la artista toma de la mano a su medio hermano y quien ha estado vinculado con su carrera musical, Tonino Mebarak.

En el clip comienzan a bailar, pero son retirados por los organizadores del evento.

“Es que ese merenguito no lo puedes dejar pasar”; “Shakira es la mejor de todas”; “Me representa, jajaja, yo soy igualita”; “Es ella”; “Divina, me encanta”; “Hermosa”; “Esa es mi barranquillera, con sabor siempre”; “Ella es la más latina de todas, amamos” y “La más increíble”: son algunas de las palabras que se leen.

Cabe desatacar que el espectáculo inició a las 12:42 p.m. hora del este después de que sonara el clásico 'Amor prohibido' del ícono de la música latinoamericana Selena Quintanilla.

En una apología a las pirámides de México y las comunidades indígenas de la región, cientos de actores coparon el campo de juego antes de que de la mitad del terreno emergiera el emblemático trofeo dorado del Mundial para transmitir un mensaje: "el fútbol nos une a todos".

o

"Bienvenidos a México, bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026", pronunció una de las actrices del show, con lo que dio paso a Maná, que puso a cantar a todo el recinto futbolero 'Oye Mi Amor', una de sus canciones más representativas.

A la célebre banda mexicana de rock y pop latino le siguió el cantante venezolano Danny Ocean con 'Partidazo', que realizó un show que mezcló lo mejor del romanticismo de su música con la atmósfera mundialista que requería la ocasión.

Belinda y Los Ángeles Azules se sumaron después al evento con 'Por ella', con la banda completa en el escenario y el 'Olé olé' que corearon miles de aficionados de todo el mundo, que se cautivaron cuando vieron a los muñecos Labubu alzando el trofeo del Mundial.

Luego de Belinda apareció J Balvin con 'Calor' mientras simulaba conducir un carro del que en el fondo apareció Ryan Castro para cantar 'Una a la vez', colaboración de los dos reguetoneros colombianos.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Shakira

México

Ceremonia

Fútbol

FIFA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Pretende ser extendido por el Rodrigato": experto advierte sobre la crisis en el Arco Minero de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos rechazan pronunciamiento de Trump quien habló sobre "un país feliz" tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que se sabe sobre disparos aéreos y movilización militar en zonas mineras de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Entretenimiento

Ver más
Foto: Jessi Uribe y Paola Jara
Música

Jessi Uribe y Paola Jara logran histórico lleno total en capital europea y continuarán su recorrido por ciudades clave hasta cerrar en París

Bizarrap / Toy Story - Fotos: AFP/EFE
Toy Story 5

Bizarrap y su participación en 'Toy Story 5': el músico argentino prestará su voz para un nuevo personaje

On the Road

Así nació la carrera de Víctor Cantillo, el cerebro detrás de algunas de las producciones más exitosas de la televisión colombiana

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto EFE
Delcy Rodríguez

Exjefe de la DEA en Venezuela revela detalles de investigaciones contra Delcy Rodríguez que habrían sido pausadas en EE. UU.

Régimen de Nicaragua | Foto EFE
Muerte

Régimen de Nicaragua secuestró el cadáver de Brooklyn Rivera: “no se logró cumplir su última voluntad”

Donald Trump y Marco Rubio - Fotos EFE/ Mural Cuba - Foto Canva de referencia
Protestas en Cuba

"Hubo grafitis diciendo viva Trump y viva Marco Rubio": revelan alarmante cifra de protestas en Cuba

Iván Cepeda | Foto EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Los grupos criminales están apoyando a Iván Cepeda": advertencia de Germán Rodríguez sobre triunfo de Iván Cepeda en territorios controlados por disidencias de FARC

Trump no descarta reanudar ataques contra el régimen de Irán - Fotos: AFP / Canva
Irán

Régimen de Irán analiza la propuesta de paz de Estados Unidos al tiempo que Trump advierte que las negociaciones están "en el límite"

Capturados por el caso de Yulixa Toloza.
Bogotá

Capturan en Venezuela a tres personas buscadas por su presunta responsabilidad en la muerte de Yulixa Toloza

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
Elecciones en Colombia

"Mándele ya una carta de renuncia al Senado para que pueda salir a hacer la campaña que quiere": Mauricio Cárdenas cuestiona a Petro por su participación en política

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre