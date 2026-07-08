¿Impactó la eliminación? Así quedó Colombia en el Ranking FIFA tras caer ante Suiza en el Mundial de 2026

Desde el punto penal, Colombia tuvo que decirle adiós a su sueño mundialista tras caer ante Suiza en los octavos de final del torneo más importante del mundo del fútbol.

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Unas horas después de su eliminación, la FIFA actualizó su ranking de selecciones en el que parece que Colombia estaría "pagando cara" su derrota.

En el actualizado ranking, la selección de Francia regresó al primer lugar con un total de 1925.86 puntos, posición que antes del inicio del Mundial ocupaba el conjunto argentino liderado por Lionel Messi, equipo que está de segundo con 1925.15 puntos.

De tercero está España con 1912.34, seguida por Inglaterra que tras su triunfo sobre México quedó con 1871.39, superando a Brasil que tras quedar eliminada quedó con 1804.92.

En el puesto sexto está Marruecos, la gran novedad dentro del top 10, que ahora al meterse a cuartos de final quedó con 1803.99 puntos.

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La selección de Portugal es la que más descenso tuvo en la actualización del Ranking al pasar del quinto al séptimo lugar con 1787.85, siendo seguida por Bélgica en el octavo puesto con 1778.36 puntos.

Países Bajos se encuentra en la novena casilla con 1775.54 unidades, mientras que México, tras su dura derrota contra Inglaterra, quedó en el décimo lugar con 1754.30.

Con el top 10 cerrado, la 'Tricolor' quedó en el puesto 11 subiendo dos puestos con un total de 1739.89 puntos, pues antes del Mundial ocupaba el puesto 13.

Parece que su buen desempeño contra Uzbekistán, República del Congo, Portugal, Ghana y Suiza lo ayudaron a escalar posiciones.

Abajo de la 'Tricolor'se encuentran: Alemania, Croacia, Suiza, que podría escalar posiciones si pasa de cuartos; Italia, que no clasificó; Estados Unidos, Japón, Senegal, Noruega y el top 20 lo cierra Uruguay.

Pese a quedar eliminado, el conjunto cafetero podrá mantenerse en el puesto 11 debido a que solo dos de las 8 selecciones que están por debajo suyo se encuentran en competencia, las cuales son: Noruega y Suiza.

Por ello, el siguiente reto que tiene la selección Colombia es volver a ingresar al top 10 del Ranking FIFA, algo que podrá hacer en las próximas fechas internacionales una vez finalice el Mundial de 2026.