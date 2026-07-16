Delcy Rodríguez responde si pactó con Estados Unidos la captura de Maduro y habla del futuro de Diosdado Cabello

Delcy Rodríguez, cabeza del régimen venezolano, se refirió a la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos, que la llevó a tomar el poder de la dictadura con el beneplácito de la administración de Donald Trump.

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Durante una entrevista con el periodista español Javier Negre para el medio Real America's Voice, Rodríguez negó que haya habido un pacto con Estados Unidos para capturar a Maduro y también se refirió a Diosdado Cabello por quien Washington pide una recompensa de 25 millones de dólares.

“Mi vida tuvo un giro completo. No sabíamos nada. Estaba en la Isla de Margarita”, dijo la cabeza del régimen sobre lo sucedido el 3 de enero.

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“Me sorprendió muchísimo”, enfatizó.

Al ser consultada sobre su participación en la captura de Maduro, Delcy Rodríguez negó cualquier pacto con Estados Unidos. “Cero. No hubo ningún acuerdo ni arreglo ni conocimiento sobre lo que podría ocurrir en el país", indicó.

A su vez, se refirió a la relación con Estados Unidos y el presidente Donald Trump. “Una comunicación franca y respetuosa. Vamos desanudando las controversias y las diferencias”, dijo.

“Estamos destrabando el regreso de Venezuela al sistema financiero internacional”, subrayó sobre las últimas comunicaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio.

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Sobre el centro de torturas de El Helicoide, Rodríguez dijo que “fue un error” y aseguró que fue cerrado “para el disfrute y beneficio de la comunidad”.

Delcy Rodríguez también habló sobre la líder de la democracia, María Corina Machado, y su sector político. “El diálogo político con el extremismo venezolano será posible cuando no haya una sola sanción”, dijo al tiempo que se negó a responder sobre eventuales elecciones en Venezuela.

Además, aseguró que no sabe si será candidata en esas elecciones. “Todavía no sé, mi vida cambió el 3 de enero”, resaltó.

Sobre Diosdado Cabello, la jefa de la dictadura aseguró que “es una persona fundamental de este momento de cambio”.

Por último, envió un mensaje al régimen cubano en medio de la presión de Estados Unidos: “Espero que en Cuba manifiesten su voluntad de tener un mecanismo de diálogo con Estados Unidos”, indicó.