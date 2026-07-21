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Martes, 21 de julio de 2026
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FIFA

FIFA anuncia investigación en contra de la Selección Argentina tras los incidentes en la final de la Copa del Mundo

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Enfrentamiento entre jugadores de Argentina y España en la final del Mundial - Foto: EFE
Enfrentamiento entre jugadores de Argentina y España en la final del Mundial - Foto: EFE
La Comisión de Disciplina de la FIFA anunció la apertura de investigación contra la Albiceleste.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció este lunes en un breve comunicado la apertura de una investigación sobre los incidentes desatados al término de la final del Mundial 2026 que el domingo ganó España ante Argentina por 1-0.

"Tras examinar los correspondientes informes del partido de la final de la Copa Mundial de la FIFA entre España y Argentina, y de conformidad con el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha designado a un fiscal de Disciplina y Ética para investigar posibles infracciones del CDF en relación con los incidentes ocurridos tras el partido", se explicó en el texto.

"La Comisión Disciplinaria de la FIFA comunicará más detalles una vez que se haya completado el informe del fiscal", apuntó.

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Justo al término de la final hubo momentos de tensión en el terreno de juego, mientras los españoles empezaban a festejar la segunda estrella mundialista del país.

Al término del encuentro se presentaron enfrentamientos de los jugadores argentinos con los españoles luego de que el árbitro confirmara el fin del encuentro que se disputó en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Leandro Paredes, implicado en una pelea con Gavi y otros integrantes del rival, fue especialmente señalado este lunes en la prensa española, que también criticó duramente el comportamiento de Nahuel Molina y del asistente técnico Roberto Ayala durante esos momentos de tangana.

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En el tiempo reglamentario, Enzo Fernández había sido expulsado por una segunda amarilla en el 90+3, lo que obligó a su selección a jugar con un hombre menos la prórroga, donde decidió un gol del español Ferran Torres en el 106.

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