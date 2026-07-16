Estrella de la selección francesa que brilló en el Mundial buscaría llegar al Real Madrid

Michael Olise se está convirtiendo en uno de los nombres más cotizados del mercado de fichajes. De acuerdo con el medio francés Foot Mercato, el extremo del Bayern Múnich quiere incorporarse al Real Madrid este verano, en una operación que puede convertirse en una de las más importantes de la ventana de transferencias.

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El interés del conjunto blanco por el internacional francés ha estado agarrando fuerza en las últimas semanas. Inicialmente se especuló que el presidente Florentino Pérez había preparado una oferta millonaria por el argentino Julián Álvarez, pero, asimismo, distintas informaciones también colocaron a Olise como uno de los grandes objetivos del club merengue para reforzar su ataque.

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Con solo 24 años, Olise viene de firmar una destacada temporada con el Bayern Múnich. Su velocidad, capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y calidad en el último pase lo transformaron en una pieza clave para el conjunto bávaro con goles y asistencias en la Bundesliga y en la Champions League.

El increíble rendimiento también siguió en gran parte de la Copa del Mundo 2026. Con Francia alcanzando las semifinales del torneo, Olise fue uno de los futbolistas más destacados del equipo dirigido por Didier Deschamps con cinco asistencias consolidándose como un atacante capaz de marcar diferencias en los partidos de máxima exigencia gracias a su creatividad y desequilibrio por el medio y las bandas.

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Según la información publicada por Foot Mercato, el deseo del futbolista es vestir la camiseta del Real Madrid, esto mientras que el club español evalúa la posibilidad de presentar una oferta que convenza al Bayern Múnich, la cual podría superar los 200 millones de euros.

No obstante, El Bayern Múnich no está dispuesto a dejar ir al extremo francés tan fácilmente.

De concretarse la operación, Olise se sumaría a un ataque el cual ya posee una gran cantidad de talento y daría un nuevo paso en una carrera que lo está llevando a convertirse como en uno de los extremos más destacados del fútbol europeo.