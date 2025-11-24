NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Everton

Futbolista del Everton protagonizó insólita expulsión tras agredir a su compañero de equipo en pleno partido

noviembre 24, 2025
Por: Diana Pérez
Momento de la expulsión del jugador del Everton, Idrissa Gueye | Foto: AFP
La expulsión de Gueye también pone al Everton junto con el Arsenal al ser los clubes con más expulsiones en la Premier

Un hecho totalmente insólito se dio en el partido por la jornada 12 de la Premier League que enfrentaron este lunes el Manchester United y el Everton.

El partido, que se disputó en el mítico Old Trafford, se volvió el centro de la conversación en el mundo luego de que un jugador del Everton protagonizara una surreal expulsión tras agredir y pelear con su compañero.

El mediocampista de ‘Los Toffees’, Idrissa Gueye, se fue expulsado en el minuto 13 del encuentro dejando a su equipo con 10 tras encarar a su compañero Michael Keane.

Tras una jugada en la que Gueye pierde el balón cerca de su área, en donde el United estuvo a nada de abrir el marcador, Keane le recriminó su error.

Ante el reclamo, el senegalés no se pudo contener y en un arranque de ira encaró a su compañero y le dio una bofetada al frente del árbitro del encuentro.

Su acción hizo que el árbitro del encuentro, sin pensarlo ni revisar el VAR, le sacara roja directa expulsándolo del partido.

No obstante, a Gueye no le importó la expulsión y seguía intentando pelear con Keane, por lo que tuvo que ser contenido por el arquero del Everton, Jordan Pickford.

Su otro compañero de equipo, Iliman Ndiaye, también tuvo que ayudarlo a sacar del campo de juego ante la atónita mirada de los aficionados.

El senegalés se convirtió en el primer jugador de la Premier League en recibir una roja directa por pelearse con un compañero de equipo, desde el último incidente en 2008.

Este tipo de expulsión en la liga inglesa no se veía desde la roja que vio Ricardo Fuller por pelearse con su compañero Andy Griffin en el 2008.

La expulsión de Gueye también pone al Everton junto con el Arsenal al ser los clubes con más expulsiones en la Premier, acumulando un total de 110 rojas.

Sin embargo, pese a su expulsión ‘Los Toffees’ derrotaron en Old Trafford al Manchester United 1-0.

