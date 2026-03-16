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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Misil

Irán lanza por primera vez en combate el poderoso misil Sejil, capaz de alcanzar objetivos a 2.000 km

marzo 16, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Misil | Foto AFP
Misil | Foto AFP
El despliegue de los misiles hace parte de la 54ª oleada de la Operación Promesa Verdadera 4 contra Israel.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció a través de la agencia oficial Mehr, el primer uso en combate del misil balístico Sejil, esto después de que el régimen de Irán elevará la intensidad de su ofensiva el pasado domingo.

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De acuerdo con la agencia EFE y con el comunicado difundido por la agencia iraní Mehr, la Guardia Revolucionaria informó que el proyectil se usó en medio de una fase de nuevos ataques del régimen de Irán contra instalaciones militares de Israel.

Cabe resaltar que el arma Sejil no es un misil común, según fuentes, es uno de los más avanzados de Irán, debido a que posee un combustible más sólido, que permite un despliegue más eficaz.

Las características técnicas son:

  • Ostenta un alcance aproximado de 2.000 a 2.500 km.
  • Tiene una longitud de 18,2 metros, su diámetro es de 1,25 y tiene un peso total de lanzamiento alrededor de 23.600 kg.
  • Posee velocidades hipersónicas en su reentrada, superando Mach 12-13, capaz de evadir defensas.
  • Puede transportar ojivas con una carga aproximada de 700 kg, asimismo, está capacitado para portar cabezas nucleares.

Adicionalmente, el misil Sejil tiene la capacidad de maniobrar dentro y fuera de la atmósfera, de ese modo dificultando su intercepción por los sistemas convencionales de defensa antiaérea.

De acuerdo con el medio Euronews, la velocidad del misil le permite alcanzar objetivos en Tel Aviv en menos de siete minutos.

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Por otro lado, cabe resaltar que el misil Sejil se lanzó con otras armas poderosas como Khorramashahr, Hheibar Shekan, Qadr y Emad. La televisión estatal de Irán emitió imágenes que mostraban el lanzamiento de los misiles.

Finalmente, el despliegue de estos misiles hace parte de la 54ª oleada de la Operación Promesa Verdadera 4 contra Israel.

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