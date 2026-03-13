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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Donald Trump

Trump advierte que Estados Unidos comenzará "pronto" a escoltar buques a través del estrecho de Ormuz para protegerlos de cualquier ataque iraní

marzo 13, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump en la Base Conjunta Andrews - Foto AFP
Donald Trump en la Base Conjunta Andrews - Foto AFP
El mandatario había dicho anteriormente que los ataques del régimen de Irán contra el transporte marítimo eran "un último intento desesperado".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que Estados Unidos comenzará "pronto" a escoltar buques a través del estrecho de Ormuz para protegerlos de cualquier ataque proveniente del régimen iraní.

Cuando se le preguntó sobre el momento en el que la Armada de Estados Unidos empezará a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz, como se había anunciado, el jefe de Estado norteamericano dijo a los periodistas: "Ocurrirá pronto".

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"¿Cuándo comenzará la Armada a escoltar a los buques cisterna a través del estrecho de Ormuz?", le cuestionó específicamente un periodista.

"Sucederá pronto, muy pronto", respondió Trump cuando se preparaba para abandonar la Base Conjunta Andrews, una instalación militar bajo la jurisdicción de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Camp Springs, condado de Prince George, Maryland.

El anuncio de Trump se da mientras su Gobierno busca formas de mitigar los elevados precios del petróleo, impulsados por el conflicto desatado en Medio Oriente desde el inicio de la Operación Furia Épica el 28 de febrero entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

Trump concedió una exención temporal para algunas compras de petróleo ruso sancionado, una medida que suscitó críticas de los aliados de Washington en Europa por eventualmente contribuir a Rusia a financiar su guerra con Ucrania.

Los precios, entretanto, han estado oscilando debido a los distintos pronunciamientos de Trump sobre la posible duración del conflicto con el régimen Irán, que ha atacado buques en el estrecho, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial.

Además, en una publicación realizada en redes sociales, Trump afirmó que el ejército de Estados Unidos había atacado y "destruido por completo" objetivos militares en la pequeña isla iraní de Kharg, que sirve como terminal de exportación para el 90% de los envíos de petróleo del país y se encuentra a unos 483 kilómetros al noroeste del estrecho.

Sin embargo, afirmó que había decidido dejar intacta la infraestructura petrolera de la isla. "No obstante, si Irán, o cualquier otra parte, hiciera algo para interferir en el paso libre y seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión", alertó Trump.

El republicano había dicho anteriormente que los ataques del régimen de Irán contra el transporte marítimo eran "un último intento desesperado".

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Estados Unidos seguiría golpeando a Irán "con mucha dureza durante la próxima semana", afirmó Trump en una entrevista con Fox News grabada el jueves y emitida el viernes.

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