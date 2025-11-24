NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Esteban Chaves puso fin a su carrera como ciclista - Foto: EFE
Esteban Chaves puso fin a su carrera como ciclista - Foto: EFE
Ciclismo

Esteban Chaves, subcampeón del Giro de Italia, le dice adiós al ciclismo profesional

noviembre 24, 2025
Por: Natalya Baquero González
Tras dieciséis años de carrera deportiva que llenaron de orgullo a Colombia, el pedalista anunció su retiro como ciclista profesional.

El corredor colombiano Esteban Chaves, quien figuró en varias competencias World Tour como el Giro de Italia y la Vuelta a España, anunció este lunes que se retira del ciclismo mundial.

La noticia fue anunciada por su último equipo, el EF Education–EasyPost, que por medio de un emotivo video dio a conocer la decisión del pedalista cafetero de 35 años, quien puso punto final a su carrera como ciclista profesional, tras 16 años de recorrido en este deporte lleno de altas y bajas.

“Después de dieciséis años, Esteban Chaves se retira del ciclismo profesional. Durante su carrera, Esteban ganó cinco grandes etapas de gira, Il Lombardia y podios de clasificación general en el Giro de Italia y la Vuelta a España. Un competidor feroz, siempre corrió con corazón, agallas y esa sonrisa característica”, indicó la escuadra norteamericana.

Según el documental compartido por el EF Education–EasyPost, uno de los principales motivos por los cuales el corredor colombiano tomó la decisión de poner punto final a su carrera ciclista se debe a su familia, a quienes quiere dedicarles más tiempo y con quienes sueña escribir un nuevo capítulo en su vida enmarcado por la “libertad”.

En medio de sus 16 años de carrera deportiva como ciclista profesional, el nacido en Bogotá se destacó en dos de las tres grandes competencias World Tour, como lo fue el Giro de Italia, donde fue subcampeón, y la Vuelta a España, donde terminó en el top tres, esto en el año 2016 cuando corría con la escuadra australiana Orica GreenEdge. Sin duda alguna, una de sus mejores temporadas, ya que se hizo al título del Giro de Emilia y el Giro de Lombardía.

o

El Tour Porvenir (2011), Gran Premio Ciudad de Camaiore (2012), Tour de Abu Dhabi (2015), Herald Sun Tour (2018), Campeonato Nacional de Ruta (2023) fueron otros de los retorcimientos que alcanzó el bogotano.

Durante su carrera, Esteban Chávez vistió los colores de Colombia es Pasión-Café de Colombia (2009-2011), Colombia-Coldeportes (2012-2013), Orica GreenEdge (2014-2021) y EF Pro Cycling, escuadra en la que militó los tres últimos años.

Temas relacionados:

Ciclismo

Ciclistas

Colombiano

Giro de Italia

Vuelta a España

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"EE. UU. no mueve un portaviones como el Gerald Ford para hablar sobre algo”: exoficial de inteligencia advierte que está listo para un "ataque sin precedentes"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Recibirá el Cartel de los Soles el mismo trato que Estados Unidos le dio a Al Qaeda o ISIS?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez | Foto: EFE
René Higuita

René Higuita sentó a James Rodríguez en la misma mesa que Lionel Messi y Diego Maradona: “es hablar de jugadores que le dan belleza al fútbol”

Partido amistoso entre Estados Unidos y Paraguay | Foto: AFP
Pelea

Así fue la batalla campal en la que se enfrascaron jugadores de Estados Unidos y Paraguay en pleno partido amistoso

Cristiano Ronaldo (AFP)
Cristiano Ronaldo

El bailecito de Cristiano Ronaldo para celebrar su doblete que llevó a la victoria al Al Nassr y lo acerca al récord de los mil goles

Opinión

Ver más
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bolivia

Expresidente de Bolivia Jeanine Áñez salió de prisión tras más de cuatro años encerrada por presunto golpe de Estado

Japón levanta la alerta de tsunami tras el terremoto de 6.9, pero advierte sobre posibles réplicas - Foto referencia EFE
Japón

Japón levanta la alerta de tsunami tras terremoto de 6.9, pero advierte sobre posibles réplicas

Vista de Jamaica a horas de llegada del huracán Melissa el martes 28 de octubre de 2025. (AFP)
Jamaica

Estas son las imágenes en directo de la llegada del poderoso huracán Melissa a Jamaica

Nicolás Maduro y Vladímir Putin - Foto AFP
Vladímir Putin

Entra en vigor el Acuerdo Estratégico entre Rusia y Venezuela aunque la administración Putin niega la ayuda militar

James Rodríguez | Foto: EFE
René Higuita

René Higuita sentó a James Rodríguez en la misma mesa que Lionel Messi y Diego Maradona: “es hablar de jugadores que le dan belleza al fútbol”

Xabi Alonso y Vinícius Júnior - Foto EFE
Xabi Alonso

Xabi Alonso toma inesperada decisión tras notorio enfado de Vinícius cuando fue reemplazado en el clásico contra el Barcelona

El colombiano Alexander Ante - AFP
Condena

Condenan en Rusia a 13 años de cárcel a dos colombianos que supuestamente combatieron para Ucrania y que fueron capturados en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre