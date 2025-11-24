Esteban Chaves, subcampeón del Giro de Italia, le dice adiós al ciclismo profesional

El corredor colombiano Esteban Chaves, quien figuró en varias competencias World Tour como el Giro de Italia y la Vuelta a España, anunció este lunes que se retira del ciclismo mundial.

La noticia fue anunciada por su último equipo, el EF Education–EasyPost, que por medio de un emotivo video dio a conocer la decisión del pedalista cafetero de 35 años, quien puso punto final a su carrera como ciclista profesional, tras 16 años de recorrido en este deporte lleno de altas y bajas.

“Después de dieciséis años, Esteban Chaves se retira del ciclismo profesional. Durante su carrera, Esteban ganó cinco grandes etapas de gira, Il Lombardia y podios de clasificación general en el Giro de Italia y la Vuelta a España. Un competidor feroz, siempre corrió con corazón, agallas y esa sonrisa característica”, indicó la escuadra norteamericana.

Según el documental compartido por el EF Education–EasyPost, uno de los principales motivos por los cuales el corredor colombiano tomó la decisión de poner punto final a su carrera ciclista se debe a su familia, a quienes quiere dedicarles más tiempo y con quienes sueña escribir un nuevo capítulo en su vida enmarcado por la “libertad”.

En medio de sus 16 años de carrera deportiva como ciclista profesional, el nacido en Bogotá se destacó en dos de las tres grandes competencias World Tour, como lo fue el Giro de Italia, donde fue subcampeón, y la Vuelta a España, donde terminó en el top tres, esto en el año 2016 cuando corría con la escuadra australiana Orica GreenEdge. Sin duda alguna, una de sus mejores temporadas, ya que se hizo al título del Giro de Emilia y el Giro de Lombardía.

El Tour Porvenir (2011), Gran Premio Ciudad de Camaiore (2012), Tour de Abu Dhabi (2015), Herald Sun Tour (2018), Campeonato Nacional de Ruta (2023) fueron otros de los retorcimientos que alcanzó el bogotano.

Durante su carrera, Esteban Chávez vistió los colores de Colombia es Pasión-Café de Colombia (2009-2011), Colombia-Coldeportes (2012-2013), Orica GreenEdge (2014-2021) y EF Pro Cycling, escuadra en la que militó los tres últimos años.