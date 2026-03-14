Premios Fido 2026: los verdaderos protagonistas de cuatro patas del cine

La temporada de premios en el cine no solo está reservada para actores y directores. Cada año, los Premios Fido reconocen a los perros que han destacado en películas por su presencia en pantalla y su capacidad para conectar con el público.

La ceremonia, creada por el periodista Toby Rose, nació con una idea sencilla: si los humanos tienen múltiples premiaciones, los perros también merecen un reconocimiento por su trabajo en el cine.

En esta edición número 20, varios actores caninos desfilaron para recoger sus estatuillas. Entre ellos estuvieron Rosie, una springer spaniel que participó en la película Lo juro; Toad, un jack russell que apareció en Hamnet; y Rosie, una rottweiler que formó parte del elenco de Pillion.

Uno de los galardones más divertidos de la noche fue el de “Canino de Comedia”, que se llevó Merv, un terrier de pelo duro protagonista de la película Merv (2025), gracias a su actuación llena de personalidad y humor.

El momento más esperado llegó con el premio “Mejor del Mundo”, el máximo reconocimiento de la ceremonia, que este año fue para Dixie, una bulldog estadounidense que participó en la película Libélula junto a la actriz Brenda Blethyn.

Con esta premiación, los Premios Fido recuerdan que, aunque muchas veces no pronuncian una sola palabra en pantalla, los perros pueden convertirse en algunos de los personajes más entrañables del cine.