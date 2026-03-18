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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Festival Estéreo Picnic

Estas son los seis artistas colombianos que se presentarán en el Festival Estéreo Picnic 2026; también participará una dj ecuatoriana

marzo 18, 2026
Por: Diana Pérez
Festival Estéreo Picnic en Colombia - Foto: EFE
Festival Estéreo Picnic en Colombia - Foto: EFE
A parte de los colombianos, en el Festival Estéreo Picnic también se presentará una ecuatoriana. La dj Silvia Ponce se convierte en la primera mujer de Ecuador en presentarse en este famoso y tan esperado festival.

Este fin de semana, Bogotá vivirá una fiesta musical por todo lo grande en el Festival Estéro Picnic al contar con exitosos y reconocidos artistas internacionales como Sabrina Carpenter, Doechii, The Killers, Lorde y Tyler, The Creator.

Sin embargo, el talento colombiano también dirá presente durante los tres días de presentaciones en el Parque Simón Bolívar, son en total seis artistas de diferentes partes del país los que darán lo mejor de sí para representar a Colombia.

La cuota colombiana que se presentará en el Festival Estéreo Picnic 2026:

Desde Barranquilla llega la artista Aria Vega, quien se ha consolidado con su propuesta musical en redes sociales.

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La costeña, de 29 años, cuenta 6,100,957 seguidores en la plataforma de Spotify, en donde varios de sus temas superan las 20 mil reproducciones.

Entre sus canciones más conocidas están: Chévere, que se hizo muy viral en TikTok; Ay Mama, Agua e'panela y Costeñita.

Vega se presentará en el FEP el sábado 21 de marzo, mismo día en el que participa el cantante oriundo de Popayán Luis Alfonso.

Con 3,522,845 de oyentes mensuales en Spotify, Alfonso se ha convertido rápidamente en uno de los artistas más relevantes de la música popular en Colombia.

'Mi palabra contra la de ellos', 'Destino final', 'Chismofilia' y 'Contentoso' son sus temas más escuchados y famosos entre el público que lo irán a escuchar en el festival.

Manuel Lizarazo, un cantautor de Arauca también hará parte del FEP presentándose el 21 de marzo.

Lizarazo destaca por su puesta en escena de baladas románticas y el pop latino que tanto le gustan a sus seguidores.

Representando a Cali llega Entreco, un agrupación que mezcla lo punk con lo indie para mostrar un sonido intenso y honesto que rompe expectativas.

La banda está conformada por: Wabi Arias “Wabs” (voz/bajo), David Perdomo “Yuki” (guitarra/coros), Juan Sepúlveda “Trompe” (trompeta/coros/bajo) y Camilo Morales “Mostri” (batería).

La banda de rock Pirineos en Llamas llega desde Medellín, un proyecto musical que nació en 2020 y que quiere abrirse camino en el mundo del rock latino.

Sin embargo, su estilo también incluye una propuesta diferente con su álbum 'Aguapanela’, que tiene alternativo, indie-rock, shoegaze, new-wave y post-punk.

Error 999, nombre artístico de Daniel Escobar, es un bogotano al que le gusta rapear y el grafiti y que buscará cautivar a todos en el FEP el 20 de marzo, el primer día del festival.

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A parte de los colombianos, en el Festival Estéreo Picnic también se presentará una ecuatoriana. La dj Silvia Ponce se convierte en la primera mujer de Ecuador en presentarse en este famoso y tan esperado festival.

Lo nuevo e innovador que trae este año el Festival Estéreo Picnic 2026 es que contará con seis escenarios, uno más que los años anteriores.

El escenario Lago se une a los ya tan conocidos por los asistentes: Estéreo Picnic, Un Mundo Distinto, Bosque, Páramo y Falabella.

Fuera de música, los aficionados podrán disfrutar de las zonas de comida y restaurantes, así como también de las áreas destinadas para las bebidas con y sin alcohol.

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