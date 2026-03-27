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Viernes, 27 de marzo de 2026
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Jugadores selección de Brasil - Foto: EFE
Jugadores selección de Brasil - Foto: EFE
Selección de Brasil

Brasil no contará ni con Raphinha ni con Wesley para el partido ante Croacia: ¿peligra participación en el Mundial?

marzo 27, 2026
Por: Natalya Baquero González
La Canarinha pese a las bajas sensibles en el ataque y la defensa, saldrá a buscar su primera victoria del año ante los croatas.

Este viernes, tras una revisión médica, el delantero Raphinha y el defensor Wesley França fueron desconvocados por decisión técnica de la selección de Brasil, tras confirmarse que padecen “lesiones musculares”.

Así lo dio a conocer por medio de un comunicado en su portal web la Canarinha, en el cual manifiesta que: “Los atletas se sometieron a pruebas de imagen que confirmaron las lesiones musculares”.

“Los atletas Raphinha y Wesley fueron excluidos del equipo este viernes (27) por el entrenador Carlo Ancelotti”, agregaron.

Según el oficio emitido por el combinado brasileño, tanto el delantero como el defensor presentaron “dolor en la parte posterior del muslo derecho”, motivo por el que tuvieron que ser sustituidos durante el primer juego de fogueo de la fecha FIFA ante su similar de Croacia.

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Frente a esta situación, desde la dirección técnica liderada por Ancelotti tomaron la decisión de liberar a los futbolistas para que emprendan sus respectivos procesos de recuperación con sus clubes.

De igual manera, se comunicó que el entrenador italiano a cargo de la Verdeamarela convocó a última hora al joven defensor del Girona, Vitor Reis, quien se sumará a la concentración de Brasil en Estados Unidos en la noche de este viernes y se espera que el sábado haga parte de los entrenamientos de cara al juego ante Croacia.

La Canarinha buscará pasar la página tras la amarga derrota 2-1 ante su similar de Francia, la cual puso en evidencia los errores en defensa de la selección sudamericana.

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El próximo martes 31 de marzo, Brasil, pese a las bajas sensibles en el ataque y la defensa, saldrá a buscar su primera victoria del año ante los croatas.

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