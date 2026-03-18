"Que esta alegría no sea solo un instante, sino una referencia": el emotivo mensaje de Edmundo González tras el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

Edmundo González, presidente electo de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024 que el régimen de Nicolás Maduro no reconoció, se pronunció en las últimas horas sobre el triunfo de la selección de béisbol de su país tras coronarse campeona del Clásico Mundial por primera vez en su historia.

A través de sus redes sociales, González Urrutia dejó un emotivo mensaje tras la épica victoria en la noche de este martes en Miami por 3 a 2 ante Estados Unidos.

“Ayer, en cada rincón del mundo donde hay un venezolano, se celebró. Gracias al equipazo venezolano por ese regalo”, dijo el mandatario electo.

“Por permitirnos celebrar, por darnos un respiro, por recordarnos lo que somos. Y también lo que podemos volver a ser”, agregó.

En ese sentido, también aseguró que “esta alegría no sea solo un instante, sino una referencia” y que el sentimiento “nos acompañe también en lo que viene”, en relación a una transición democrática en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Varias personalidades han reaccionado al triunfo venezolano en el loanDepot park de Miami, Florida, ante más de 35 mil personas.

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La líder de la democracia y Nobel de Paz, María Corina Machado, reaccionó de manera emotiva ante el triunfo venezolano. “¡Ganamos! Somos campeones del mundo. Qué orgullo ser venezolana. Gracias, muchachos”, escribió en un mensaje desde su cuenta de X.