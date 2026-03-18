NTN24
Miércoles, 18 de marzo de 2026
Miércoles, 18 de marzo de 2026
Edmundo González

"Que esta alegría no sea solo un instante, sino una referencia": el emotivo mensaje de Edmundo González tras el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

marzo 18, 2026
Por: Luis Cifuentes
Edmundo González, presidente electo de Venezuela, y Venezuela en la final del Clásico Mundial de Béisbol - Fotos: EFE
Edmundo González, presidente electo de Venezuela, y Venezuela en la final del Clásico Mundial de Béisbol - Fotos: EFE
El presidente electo de Venezuela también se pronunció sobre el histórico triunfo de la selección venezolana de béisbol.

Edmundo González, presidente electo de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024 que el régimen de Nicolás Maduro no reconoció, se pronunció en las últimas horas sobre el triunfo de la selección de béisbol de su país tras coronarse campeona del Clásico Mundial por primera vez en su historia.

A través de sus redes sociales, González Urrutia dejó un emotivo mensaje tras la épica victoria en la noche de este martes en Miami por 3 a 2 ante Estados Unidos.

Ayer, en cada rincón del mundo donde hay un venezolano, se celebró. Gracias al equipazo venezolano por ese regalo”, dijo el mandatario electo.

o

Por permitirnos celebrar, por darnos un respiro, por recordarnos lo que somos. Y también lo que podemos volver a ser”, agregó.

En ese sentido, también aseguró que “esta alegría no sea solo un instante, sino una referencia” y que el sentimiento “nos acompañe también en lo que viene”, en relación a una transición democrática en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Varias personalidades han reaccionado al triunfo venezolano en el loanDepot park de Miami, Florida, ante más de 35 mil personas.

o

La líder de la democracia y Nobel de Paz, María Corina Machado, reaccionó de manera emotiva ante el triunfo venezolano. “¡Ganamos! Somos campeones del mundo. Qué orgullo ser venezolana. Gracias, muchachos”, escribió en un mensaje desde su cuenta de X.

Temas relacionados:

Edmundo González

Clásico Mundial de Béisbol

Campeón

Béisbol

Miami

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

De protectora de medioambiente a defensora de peligrosos regímenes: el pueblo cubano rechaza los polémicos mensajes de Greta Thunberg

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El presidente Petro está completamente desinformado": coronel retirado ante señalamientos de presunto bombardeo desde Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Debería de estar en libertad plena en este momento": Omar Mora Tosta, abogado de Perkins Rocha, habla del caso que indigna a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No necesitamos ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN, nunca la hemos necesitado”: Trump responde a la negativa de países europeos para unirse al conflicto contra Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Todas las cuentas que tiene Maduro en el exterior, que son miles de millones de dólares, son de dinero sucio": experto sobre financiación de la defensa del dictador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Carlos Giménez, congresista republicano - Foto: EFE
Régimen cubano

"Es un acto de desesperación, están buscando una manera de mantenerse en el poder": Carlos Giménez sobre apertura económica anunciada por el régimen cubano

f
Dictadura en Venezuela

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Trump con bandera de Venezuela (AFP y Canva)
Régimen venezolano

"Tenemos que acelerar si lo queremos llamar así: el parto de la libertad y la democracia en Venezuela": Antonio De La Cruz

Captura de Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

Tras 10 semanas de la captura del dictador Nicolás Maduro, ¿qué ha cambiado en Venezuela?

Barco turco navegando por el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué Trump busca evitar un cierre por parte del régimen de Irán?

Más de Actualidad

Ver más
Perkins Rocha, abogado - Foto: EFE
Perkins Rocha

Mostrando el grillete electrónico que le puso el régimen, Perkins Rocha deja sentido mensaje sobre el futuro de Venezuela

Personal de seguridad monta guardia frente al Hospital DHQ en Chaman, Pakistán - Foto: EFE
Pakistán

Pakistán declara "guerra abierta" contra el gobierno talibán de Afganistán tras ataques mutuos en sus fronteras

f
Dictadura en Venezuela

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Morgan Freeman, actor de películas - Foto: EFE
Morgan Freeman

La curiosa razón por la que Morgan Freeman siempre tiene puestos sus aretes de oro

Elecciones de Colombia, 8 de marzo | Foto Canva
Elecciones en Colombia

Consejos para votar correctamente en las elecciones del 8 de marzo en Colombia: qué debe saber para votar por Senado, Cámara y consultas

Perkins Rocha, abogado - Foto: EFE
Perkins Rocha

Mostrando el grillete electrónico que le puso el régimen, Perkins Rocha deja sentido mensaje sobre el futuro de Venezuela

Juan Fernando Quintero, jugador colombiano - Foto: EFE
Selección Colombia

Buenas noticias para la selección Colombia: la recuperación de Juanfer avanza y su regreso sería más pronto de lo esperado

Buzz Lightyear y Woody - Foto: AFP
Toy Story 5

Los años han pasado: Woody tiene calvicie de juguetes en el nuevo tráiler de Toy Story 5

Foto referencia | Canva
Futbolistas

La grave y escabrosa lesión que sufrió un jugador tras recibir una fuerte entrada durante un partido en Ecuador

Personal de seguridad monta guardia frente al Hospital DHQ en Chaman, Pakistán - Foto: EFE
Pakistán

Pakistán declara "guerra abierta" contra el gobierno talibán de Afganistán tras ataques mutuos en sus fronteras

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre