Futbolista uruguayo que habría criticado a Marcelo Bielsa por ponerlo de recogepelotas no fue convocado a la selección para las eliminatorias

A puertas de la doble fecha de las eliminatorias del Mundial 2026, un nuevo escándalo sacude a la selección Charrúa luego de conocerse que uno de los jugadores del combinado nacional fue apartado del equipo por una controversia con el entrenador Marcelo Bielsa.

Se trata del delantero Agustín Canobbio, quien formó parte del plantel que participó en la pasada Copa América y que, según los reportes de los medios locales, fue desplazado de la selección debido a que criticó al ‘loco’ Bielsa.

El periodista uruguayo Diego Jokas, en su intervención en el programa Teledoce, aseguró que el jugador habría criticado al entrenador porque este lo había maltratado durante uno de los entrenamientos, lo que generó molestia en el deportista.

“Hubo un destrato en un entrenamiento a Agustín Canobbio, eso fue lo que le empezó a generar la molestia”, explicó Jokas.

Según el periodista, el origen del conflicto entre los dos se dio porque Bielsa decidió poner al delantero del Athletico Paranaense de Brasil, alcanzapelotas durante una de las sesiones de entrenamientos.

Canobbio, que no fue llamado para la doble fecha contra Paraguay y Venezuela, mostró su descontento por la situación y tras su regreso al país, el futbolista fue increpado por la prensa sobre esto, algo a lo que respondió: “Ya sabrán, no es el resultado”.

Por su parte, su padre y exfutbolista aseguró que: “Él (Agustín) no disfrutó de la Copa América, algo raro en un jugador. Si no disfrutas estar en la selección, algo no está bien”.

La controversia en torno al no llamado del jugador aumento con la convocatoria de Luis Suárez, quien se pensaba que iba a dejar el seleccionado tras la Copa América, en donde los Charrúas quedaron de tercer lugar tras ganarle a Canadá.

Sin embargo, no es la primera vez que se conocen este tipo de decisiones polémicas de Bielsa, ya que, desde su llegada a la selección, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ha dejado de publicar la lista de reservados.

En la doble fecha FIFA de las eliminatorias para el Mundial 2026, Uruguay tendrá que enfrentarse a Paraguay el próximo 6 de septiembre en el Estadio Centenario y luego visitará a Venezuela el 10 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín.

No obstante, los Charrúas han tenido complicados las cosas, pues hace unas semanas se conoció que la Conmebol dio a conocer las sanciones que tienen los jugadores involucrados en la pelea con los fanáticos colombianos en la semifinal de la Copa América 2024.

VEA TAMBIÉN La histórica sanción que le impuso la FIA a un piloto de la Fórmula 1 tras chocar con un rival o

El castigo recae sobre varios jugadores uruguayos: Darwin Núñez con 5 partidos, Rodrigo Bentancur 4 partidos, mientras que Mathías Olivera, Ronald Araujo y José María Giménez deberán cumplir 3 partidos cada uno.

A Darwin Núñez, además de la suspensión por 5 partidos, se le impuso una multa de US$ 20.000. La sanción para Bentancur es de US$ 16.000 y las de Olivera, Araujo y Giménez por US$ 12.000 cada una.

Asimismo, fueron multados los futbolistas Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele y Facundo Pellistri, con US$ 5.000 cada uno.

También se le impuso una multa de US$ 20.000 a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El total económico de las multas impuestas por Conmebol es de US$ 122.000.

Se sancionó también al dirigente Marcelo García con la prohibición de ingresar a estadios en competiciones organizadas por Conmebol por un período de 6 meses.