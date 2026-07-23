Federación Colombiana de Fútbol renueva contrato a Néstor Lorenzo tras participación en Mundial 2026: ¿Estará en el Mundial 2030?

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó este jueves la renovación del contrato de Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, poniendo fin a días de especulación sobre su continuidad tras el Mundial 2026.

"Tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores", anunció a través de un comunicado oficial, el Comité Ejecutivo de la FCF anunció.

La federación no especificó la duración del nuevo contrato ni aclaró si el vínculo se extenderá hasta la Copa América 2028 o hasta el Mundial 2030, torneo en el que se celebrará el centenario de la competición organizada por la FIFA.

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El comunicado de la FCF destacó los principales logros del técnico: "El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026".

La renovación era esperada por gran parte de la hinchada colombiana, que respaldaba la continuidad del proceso iniciado hace cuatro años. El subcampeonato en Copa América 2024 y la clasificación al Mundial fueron elementos clave en la decisión del Comité Ejecutivo.

El desempeño de la Selección Colombia en las eliminatorias suramericanas también fue evaluado positivamente por los directivos de la FCF. El equipo mostró un rendimiento consistente que permitió asegurar la clasificación al Mundial 2026 disputado en Norteamérica.