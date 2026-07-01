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Selección de Bélgica

Fuerte pelea entre compañeros de equipo en el Mundial 2026: tuvieron que ser separados en medio del altercado

julio 1, 2026
Por: Diana Pérez
Futbolistas de Bélgica Leandro Trossard y Youri Tielemans, Romelu Lukaku | Foto: AFP
Futbolistas de Bélgica Leandro Trossard y Youri Tielemans, Romelu Lukaku | Foto: AFP
Ahora Bélgica conocerá a su próximo rival en los octavos de final del torneo tras el resultado del partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

En el agónico partido que vivió Bélgica este miércoles en el que logró derrotar a Senegal con un gol de último momento, se dio una situación que le da la vuelta al mundo.

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Durante el partido, dos estrellas de Bélgica protagonizaron un fuerte cruce cuando el equipo caía 2-0 ante el conjunto africano.

Se trata de los futbolistas Youri Tielemans y Leandro Trossard quienes sostuvieron una fuerte discusión durante la pausa de hidratación del compromiso, que incluso obligó a que sus compañeros los tuvieran que separar.

Antes de la pausa, cuando corría el minuto 69 del partido, Trossard le pidió en medio de una jugada al capitán Tielemans que le diera la pelota para intentar meter el tanto del descuento para los belgas.

Sin embargo, el capitán del conjunto belga no le hizo el pase y esto causó el enojo del jugador del Arsenal, quien se acercó y lo increpó en el campo de juego mientras se dirigían a la pausa de hidratación.

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Ante los reclamos de su compañero, el centrocampista del Aston Villa, Tielemans, no se aguantó y empezó a gritarlo y a manotear mientras avanzaba.

En ese momentos varios jugadores de Bélgica, entre ellos el artillero Romelu Lukaku, tuvieron que separarlos y llevarlos por lados diferentes a la pausa de hidratación.

No obstante, parece que la discusión quedó en el pasado para ambos luego de empatar el partido 2-2 y terminar yendo al tiempo extra. Esto porque el segundo gol del Bélgica fue producto de la dupla que hace unos momentos atrás se estaba peleando.

Trossard le hace el pase a Tielemans quien terminó enviando el balón al fondo de la malla rival dándole vida a su equipo y una esperanza, esperanza que sirvió pues cuando el cronómetro iba 120+2 el VAR llamó al árbitro central del juego para concederle un penal a Bélgica.

El penal, decisivo para evitar tener que resolver todo desde los doce pasos, lo cobró el capitán del equipo Tielemans, quien puso el balón en la esquina derecha de la portería senegales para darle así la clasificación a su equipo a los octavos de final del Mundial.

Ahora Bélgica conocerá a su próximo rival en los octavos de final del torneo tras el resultado del partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

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