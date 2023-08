Indignación en redes luego de que premiaran con reloj de pulsera a ciclista paralímpico sin manos

Gran indignación ha generado una escena del Super Mundial de Ciclismo 2023 que se lleva a cabo en la ciudad de Glasgow, en Reino Unido, en donde uno de los ganadores fue condecorado con un polémico objeto.

El ciclista paralímpico español Ricardo Ten Argilés, de 47 años, es el protagonista de tan indignante y controversial premio tras recibir como regalo un reloj de pulsera, pese a que el deportista no tiene brazos.

Esto sucedió durante la habitual entrega de premios, en donde los ganadores suelen recibir regalos por parte de los patrocinadores del evento.

El español consiguió la victoria del tercer título mundial de ciclismo en pista, logro merecedor de un premio que, sin embargo para los internautas, pareció ser más una burla hacia el ciclista.

Ten recibió un reloj especial de la marca suiza ‘Tissot’ tras conquistar cuatro medallas de oro y ganar la prueba de Scratch C1, en donde superó a sus contrincantes con una velocidad promedio de 44 Km/h.

El video del momento en el que le dan el reloj de pulsera se volvió rápidamente viral, causando la indignación de varios usuarios en redes sociales que han considerado el gesto como “humillante”,“denigrante” e “inoportuno”.

Tras la indignación por parte de los cibernautas, el español salió a silenciar a aquellos internautas molestos antes el controversial momento.

“Gracias Tissot por creer en este súper mundo de inclusión”, escribió el atleta de 47 años desde su cuenta de Twitter junto a un video en el que alguien le preguntó qué hora es y él muestra que tiene el reloj puesto en el muñón de su brazo izquierdo.

Sobre su nuevo logro, el deportista español señaló en declaraciones con la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) que “sabíamos que iba a estar ajustado, al final han sido seis segundos los que nos han separado (del segundo clasificado, el alemán Michael Teuber), así que mejor resultado imposible. Estoy contento de este resultado”.

Ricardo Ten Argilés, de 47 años, sufrió un grave accidente cuando tenía 8 años al tocar unos cables de alto voltaje, accidente que dejó como consecuencia que el 75% de su cuerpo quedara con quemaduras de tercer grado y que lo obligó a someterse a la amputación de ambos brazos hasta la altura del codo y una pierna.

No obstante, su accidente no le impidió perseguir su sueño de convertirse en un atleta reconocido, primero en natación y ahora en ciclismo. Ha representado, además, a España en seis juegos paralímpicos.

De hecho, el ciclista había comentado durante una entrevista con el medio AS el año pasado que su accidente fue un drama muy grande para su familia y que para él no quedó otro remedio que adaptarse a su nueva situación.

“El deporte fue una herramienta importante para sentirme uno más, que era lo que buscaba con mis compañeros de clase, mis amigos”, relató el deportista.

Ten también añadió durante esa entrevista que “el deporte me lo ha dado todo. Ese momento tan dramático y terrible me ha convertido en la persona que soy, me ha dado la oportunidad de conocer el mundo”.