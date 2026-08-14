NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Terremoto en Colombia

Hallan sin vida a Juan Felipe Giraldo tras terremoto en Pereira: era buscado por su padre y se casaba este fin de semana

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Pereira, Colombia - Foto: EFE / Captura de la búsqueda de Juan Felipe Giraldo
Terremoto en Pereira, Colombia - Foto: EFE / Captura de la búsqueda de Juan Felipe Giraldo
Su padre, Hernán Giraldo, viajó desde Bogotá hacia Pereira con le esperanza de encontrarlo con vida tras el trágico terremoto del pasado lunes.

El joven de 24 años, Juan Felipe Giraldo, fue hallado sin vida este viernes en Pereira, cuatro días después del devastador terremoto de magnitud 7,4.

Los restos de Giraldo fueron hallados en el Hotel Dibeni, que se vino abajo tras el fuerte movimiento telúrico.

Su padre, Hernán Giraldo, viajó desde Bogotá hacia Pereira el mismo día del movimiento telúrico con le esperanza de encontrarlo con vida tras el trágico terremoto del pasado lunes.

Hernán estuvo acompañando día y noche las labores de búsqueda de su hijo en Pereira, con la esperanza de encontrarlo con vida.

o

Según detalló su familia, Juan Felipe Giraldo tenía previsto casarse este domingo en Bogotá, su ciudad natal.

De acuerdo con el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 6:30 a. m. de este viernes 14 de agosto, el terremoto ha afectado a 15 departamentos y 426 municipios del país. En total, 45.523 familias, equivalentes a 102.263 personas, han resultado afectadas.

o

La emergencia deja hasta el momento 285 personas fallecidas y 3.975 heridas. Del mismo modo, 379 personas permanecen desaparecidas, mientras que los organismos de socorro han logrado rescatar a 354 personas durante las labores desplegadas tras el terremoto.

Temas relacionados:

Terremoto en Colombia

Muertos

Pereira

Jóvenes

Rescate

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Realmente fue un momento angustiante”: docente que ayudó a evacuar a más de 100 niños en Risaralda

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

“Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Choque del helicóptero en Brasil / FOTO: EFE
Accidente aéreo

Estas fueron las últimas fotos de las turistas colombianas en Brasil antes del accidente de helicóptero en el que murieron

Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4- Foto: EFE
Terremoto en Colombia

BID, Banco Mundial y CAF destinan 1,2 millones de dólares en donaciones para la emergencia por el terremoto en Colombia

Desplome de edificios y centros religiosos - Fotos: captura videos
Terremoto en Colombia

El momento exacto en que se desplomaron varias edificaciones tras fuerte terremoto en Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Directivas del Bayern hablaron del futuro de Luis Díaz en el equipo: “El emperador de China podría venir por él”

Choque del helicóptero en Brasil / FOTO: EFE
Accidente aéreo

Estas fueron las últimas fotos de las turistas colombianas en Brasil antes del accidente de helicóptero en el que murieron

Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4- Foto: EFE
Terremoto en Colombia

BID, Banco Mundial y CAF destinan 1,2 millones de dólares en donaciones para la emergencia por el terremoto en Colombia

Desplome de edificios y centros religiosos - Fotos: captura videos
Terremoto en Colombia

El momento exacto en que se desplomaron varias edificaciones tras fuerte terremoto en Colombia

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

Cinismo puro: Delcy Rodríguez afirmó que el Helicoide fue cerrado para "disfrute de la comunidad policial"

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe - Foto: AFP
Fútbol

Santa Fe golpeó al Caracas y quedó a un paso de los octavos de la Sudamericana

Donald Trump - EFE.
Donald Trump

Truth Social venderá acceso más rápido de los mensajes de Trump que mueven el mercado: ¿quiénes tendrían este beneficio?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023