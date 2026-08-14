Hallan sin vida a Juan Felipe Giraldo tras terremoto en Pereira: era buscado por su padre y se casaba este fin de semana

El joven de 24 años, Juan Felipe Giraldo, fue hallado sin vida este viernes en Pereira, cuatro días después del devastador terremoto de magnitud 7,4.

Los restos de Giraldo fueron hallados en el Hotel Dibeni, que se vino abajo tras el fuerte movimiento telúrico.

Su padre, Hernán Giraldo, viajó desde Bogotá hacia Pereira el mismo día del movimiento telúrico con le esperanza de encontrarlo con vida tras el trágico terremoto del pasado lunes.

Hernán estuvo acompañando día y noche las labores de búsqueda de su hijo en Pereira, con la esperanza de encontrarlo con vida.

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Según detalló su familia, Juan Felipe Giraldo tenía previsto casarse este domingo en Bogotá, su ciudad natal.

De acuerdo con el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 6:30 a. m. de este viernes 14 de agosto, el terremoto ha afectado a 15 departamentos y 426 municipios del país. En total, 45.523 familias, equivalentes a 102.263 personas, han resultado afectadas.

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La emergencia deja hasta el momento 285 personas fallecidas y 3.975 heridas. Del mismo modo, 379 personas permanecen desaparecidas, mientras que los organismos de socorro han logrado rescatar a 354 personas durante las labores desplegadas tras el terremoto.