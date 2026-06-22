Jugador de Curazao compartió fotografía de un icono de la selección Colombia tras histórico empate ante Ecuador

Curazao consiguió su primer punto en la historia de los mundiales luego de empatar ante Ecuador sin goles el pasado sábado en la segunda jornada del Mundial 2026.

TE PUEDE INTERESAR

La selección caribeña hizo historia tras conseguir su primer punto ante los ecuatorianos en un encuentro marcado por la desesperación de los sudamericanos que quedaron al borde de la eliminación.

El resultado fue celebrado con euforia por la delegación y los aficionados de Curazao, quienes por primera vez ven a su selección en una cita orbital.

VEA TAMBIÉN Importante baja: Raphinha es descartado contra Escocia por lesión y pone en duda su permanencia el resto del Mundial de 2026 o

Luego del triunfo, un jugador de Curazao sorprendió al publicar una fotografía de un ícono de la selección Colombia, lo que generó gran sorpresa entre sus seguidores.

Se trata del mediocampista Tahith Chong, quien celebró el empate con una publicación en sus redes sociales con varias fotografías, incluida la de una estrella del fútbol colombiano.

“Historia hecha. Próxima generación, sueñen en grande niños, cosas maravillosas son posibles cuando lo haces”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

Entre las fotografías se encontraba una imagen de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama vistiendo los colores de la selección Colombia cuando se mantenía como jugador profesional.

Y es que ambos jugadores tienen en común una extensa cabellera con crespos, lo que motivaría la admiración del jugador por Valderrama.

VEA TAMBIÉN Con goles de Messi, el goleador de los mundiales, Argentina venció a Austria y se clasificó a la siguiente ronda del Mundial o

Cabe recordar que en la primera jornada de la cita orbital, Curazao encajó siete goles de Alemania en un encuentro que terminó 7 a 1.

En la última jornada, la selección caribeña intentará hacer historia clasificando a la siguiente ronda cuando enfrente a Costa de Marfil.