Raúl Castro ¿Dónde está Raúl Castro? El dictador no hace apariciones públicas hace varias semanas julio 28, 2026 Por: Miguel Pedreros La desaparición pública de Raúl Castro ha generado interrogantes sobre el paradero del dictador cubano. También le puede interesar Raúl Castro ¿Dónde está Raúl Castro? El dictador no hace apariciones públicas hace varias semanas Avión ¿Quién va a bordo? Aeronave de alto nivel de EEUU se dirige al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Japón Nuevas e impresionantes imágenes de cómo se movió la tierra en Japón tras fuerte terremoto de magnitud 7,1 Delcy Rodríguez ¿Se le cayó la careta? El mensaje sobre Hugo Chávez con el que Delcy Rodríguez desafía a Donald Trump Nicolás Maduro ¿Quién miente? Las diferentes versiones de los hermanos Rodríguez sobre lo que pasó el 3 de enero en Venezuela Encuentro Trump adelantó encuentros trascendentales sobre el conflicto con Irán y la guerra entre Ucrania y Rusia Compartir en: