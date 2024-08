La tenista italiana Paolini gana un partido tras apenas tres puntos y unos cuantos segundos en el Abierto de Estados Unidos

La tenista italiana Jasmine Paolini avanzó este jueves por primera vez en su carrera a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos de una manera inesperada cuando apenas se habían jugado tres puntos y tras poco menos de un minuto.

Su rival, la checa y ex número uno del mundo, Karolina Pliskova, decidió retirarse del partido tras sentir una molestia en su pie izquierdo.

VEA TAMBIÉN Tenista ucraniana deja claro que el ‘veto’ no ha terminado y le niega el saludo en la red a la bielorrusa Azarenka en el US Open o

Las cámaras evidenciaron que el pie de Pliskova se encontraba herido y cubierto de varias vendas. Por ello, pareció que tras un mal paso la salud de su extremidad sufrió con lo que le fue imposible continuar en el juego.

"No sé qué decir, no llegamos a jugar un partido. No es bueno para el tenis. Espero que se recupere pronto porque es triste verla abandonar así la pista ", afirmó Paolini, finalista este año de Roland Garros y Wimbledon.

La italiana, no obstante, dejó ver una sonrisa cuando le preguntaron por sus sensaciones tras avanzar de ronda.

“Finalmente lo logré, tercera ronda. Este año ha sido bastante diferente al año pasado. Hemos trabajado duro con el entrenador y el preparador físico. Estoy muy feliz de estar en esta ronda por primera vez”, aseguró en entrevista con los organizadores del campeonato.

Pliskova, de 32 años, abandonó la cancha cuando el marcador apenas evidenciaba un 30-15 en el primer game del partido.

VEA TAMBIÉN Estas fueron las imágenes publicadas por la bielorrusa Aryna Sabalenka que causaron la reacción de Novak Djokovic o

La checa, subcampeona del US Open de 2016, alcanzó cojeando su silla y fue atendida por un fisioterapeuta antes de comunicar su abandono.

Paolini enfrentará ahora a la kazaja Yulia Putintseva por un puesto en los octavos de final del Grand Slam de Nueva York.