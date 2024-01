Leyenda del fútbol francés criticó duramente a Mbappé: "la camiseta le queda grande"

Inició el 2024 y con él llega un nuevo capítulo en el mercado de fichajes en el fútbol internacional, en el que varias estrellas podrán dar un paso al costado o renovar con sus respectivos clubes.

Entre las estrellas que pueden renovar o buscar un rumbo distinto está el francés Kylian Mbappé, quien como cada año se encuentra en el ojo del huracán por su posible paso al Real Madrid.

La renovación de contrato con el París Saint-Germain o su llegada al club ‘Merengue’ vuelve a ser el responsable de la controversia alrededor del delantero de la selección francesa, a tal punto que un histórico del fútbol en Francia lanzó duras críticas en su contra.

Se trata de Christophe Dugarry, de 51 años. La leyenda del fútbol francés atacó duramente al delantero del PSG y pidió que el futbolista tome una decisión clara.

VEA TAMBIÉN Novak Djokovic habla en chino mandarín durante una conferencia de prensa y causa furor en redes o

En conversación con el programa radial RMC Sport, el campeón mundial con la selección francesa en 1998, expresó que le molesta la situación actual de Mbappé y el PSG porque el delantero fue contratado para ayudar a su equipo a ganar la Champions League, algo que no ha sucedido.

“Mientras no se demuestre lo contrario, el fútbol es un deporte de equipo. No se le contrató por las estadísticas, sino para ayudar a su club a ganar la Champions League. Ese no es el caso por el momento”, expresó.

Dugarry señaló, furioso, una frase que le ha dado la vuelta al mundo y que de seguro llegarán a oídos del futbolista de 25 años.

“Espero que se vaya, de todo corazón”, comentó ante los micrófonos de RMC Sport el exdelantero del FC Barcelona.

Tras esto, el exfutbolista explicó sus razones para decir esto y detalló que se debe a que cree “que se está estancando”. “En sus duelos me parece cada vez es más previsible, le falta fuerza y carácter en la lucha”.

“Creo que desaparece demasiado a menudo de ciertos combates. En su actitud, con los brazos cada vez más levantados, es algo bastante negativo lo que transmite”, añadió.

Para Christophe, el máximo goleador de la Ligue 1 no tiene el potencial para liderar al PSG, además de ser “un niño pequeño” al que la camiseta “le quedó grande”.

“Quería todo el poder, ser el líder del equipo y ahora que lo es, tienes la sensación de que es un poco niño pequeño. A veces se tiene la impresión de que la camiseta le queda grande. Cuando quiere que su equipo ataque, su entrenador le dice que tiene que defender. Cuando quiere jugar por la izquierda, le ponen de delantero centro. Siento que está un poco perdido, no hay simbiosis. Lo entiendo, por lo que pasó el verano pasado, cuando se quedó fuera. Las cosas no van bien en el PSG desde hace unos meses”, expresó.

Al finalizar su diálogo con el programa radial, el excampeón del mundo le pidió a ‘kiki’ que diera su decisión lo más pronto posible, ya que considera que así las cosas serán más fáciles de hablar.

“No sé si es necesario ir rápido, pero si sabe lo que va a hacer, más vale que lo diga lo antes posible, para que las cosas sean lo más fácil de hablar”, dijo.

VEA TAMBIÉN Venezolano César Farías renunció a la dirección técnica del Águilas Doradas de Colombia o

Christophe Dugarry cerró diciendo que siente que A Mbappé le gusta ser el centro de debate, pues su renovación con el PSG o llegada al Real Madrid ha sido un tema de conversación que sostienen los medios desde hace meses, pero él no dice nada al respecto.

“Sabe perfectamente que durante seis meses los medios de comunicación no hablarán de otra cosa. ¿Le gusta estar en el centro del debate en este tipo de situación? No lo sé. Tengo la impresión de que cada seis meses es ‘Se queda, se va”.