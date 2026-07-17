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Mundial 2026

Pedro Sánchez viajará a Estados Unidos a la final del Mundial entre España y Argentina en medio de tensión con Trump

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Pedro Sánchez, presidente de España, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos- Foto: EFE
Pedro Sánchez, presidente de España, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos- Foto: EFE
Desde Estados Unidos, el dirigente socialista viajará directamente a Argelia, donde el lunes realizará una visita oficial.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, asistirá el domingo a la final del Mundial entre España y Argentina cerca de Nueva York, donde coincidirá con Donald Trump, de quien es crítico.

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"El presidente del Gobierno asistirá a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará este domingo en Estados Unidos", indicó la Presidencia del Gobierno en su mensaje.

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Desde Estados Unidos, el dirigente socialista viajará directamente a Argelia, donde el lunes realizará una visita oficial.

El domingo en el estadio MetLife, cerca de Nueva York, Sánchez coincidirá con el presidente de Estados Unidos, con quien ha intercambiado críticas en el pasado.

No verá al presidente argentino, Javier Milei, quien declinó asistir a la final de la Copa del Mundo y la verá por televisión desde su residencia, como parte de su ritual al que le atribuye buena suerte.

A la final también acudirán los reyes de España con sus hijas, entre ellas la princesa Leonor, heredera al trono.

Las relaciones entre Sánchez y Trump se deterioraron a comienzos de año después de que el jefe del Gobierno español se opusiera al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, convirtiéndose en una de las voces que se alzaron en Occidente contra las hostilidades.

Durante la cumbre de la OTAN en Turquía de la semana pasada, Trump volvió a criticar la postura de Sánchez, que rehúsa aumentar el gasto militar al 5% del PIB tal y como el presidente Trump reclama a los miembros de la Alianza Atlántica.

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Trump calificó a España de "causa perdida" y amenazó con no tener "más trato comercial" con el país.

Sánchez respondió ensalzando las relaciones "muy positivas" entre ambos países y destacó que sostuvo una conversación "coloquial" con Trump, con quien habló "de fútbol, del Mundial en Estados Unidos"

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