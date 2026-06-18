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Jueves, 18 de junio de 2026
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Sofía Vergara

El futbolista colombiano que emociona a Sofía Vergara durante el Mundial: "Es muy emotivo"

junio 18, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Sofía Vergara | Foto EFE
Sofía Vergara | Foto EFE
La actriz confesó que a los colombianos “nos gusta siempre comer, gritar, pelear. (El Mundial) es estar en familia y poder uno pues divertirse, y sentir la energía, la emoción todos juntos”.

La actriz, modelo, empresaria, presentadora y productora de televisión, Sofía Vergara, de 53 años, confesó en un video cuál es su equipo favorito de la Copa Mundial de Fútbol y relató que se siente muy conmovida por un jugador de la selección de Colombia.

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“Bueno, mi equipo favorito tiene que ser Colombia, lógicamente, además, que este año en Colombia tenemos a James Rodríguez, que parece que este es su último Mundial”, dijo la actriz en el medio EFE.

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“(James) es muy jovencito, tiene 34 años, pero parece que es su último Mundial y eso va a ser algo muy emotivo para los colombianos, entonces, rogándole a Dios que le vaya bien al equipo”, concluyó Vergara previo al debut histórico de Colombia en el Mundial 2026.

Cabe destacar que horas antes del encuentro deportivo, la actriz reconocida por su papel en ‘Modern Family’ subió una foto a sus redes sociales, con una camisa alusiva a Colombia, mostrando la pasión y el apoyo por su país.

Asimismo, anteriormente ha declarado que “este es un momento de pasarla bien, de felicidad, de paz, de ser compañeros, de ser hermanos (…) de tenernos tolerancia. No somos enemigos en el mundo, simplemente es un deporte”.

Recordó sus años atrás en Colombia cuando se daban esos encuentros emocionantes de fútbol: “Cuando pienso en el Mundial siempre pienso en lo emocionante que era cuando vivía en Colombia”.

Nos gusta siempre comer, gritar, pelear. (El Mundial) es estar en familia y poder uno pues divertirse, y sentir la energía, la emoción todos juntos”, dijo recalcando como celebra el país cuando se enfrenta la selección de fútbol colombiana en algún torneo.

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Y es que las declaraciones de Vergara se vieron reflejadas cuando en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, para el juego de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, los hinchas “pintaron” de amarillo el recinto, con más de 84.000 espectadores totales frente a la capacidad total del escenario deportivo que es de 87.000.

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